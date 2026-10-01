מבזקים נוספים
דרמה בעליון: עמית ממליץ לאבו שחאדה לפרוש - "יש רוב לפסילה"
נשיא בית המשפט העליון הודיע כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה • השופטים הציעו לו לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין | עד הבוקר להגיב (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
אוריך, ינון מגל, שיקלי שרון גל ונוספים - בהתוועדות מחשמלת בסוכת השליח
התוועדות חסידית מרוממת בסוכתו של הרב אור זיו, משליחי חב"ד, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה • בין המשתתפים: יונתן אוריך, ינון מגל, שרון גל, רואי כחלון, עמיחי שיקלי, ליאור להב ועוד רבים וטובים • האווירה המיוחדת והשמחה נמשכו עד קרוב לשלוש לפנות בוקר (אנשים)יאיר טוקר
ההלוויה הערב; ארונה של הרבנית הצדקנית מביאלה ע"ה הובא ארצה
המוני חסידי ביאלה וקרלין סטולין צפויים לחלוק הערב כבוד אחרון לרבנית הצדקנית והדגולה מרת רבקה שטיינווארצל - רבינוביץ ע"ה, אלמנת הגה"צ ראש ישיבת באבוב זצ"ל ובזיו"ש של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, וחמותו של יבלחט"א האדמו"ר מקארלין סטולין | ארונה הובא ארצה, והערב תצא ההלוויה להר הזיתים | כל הפרטים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
טראמפ מתייחס לדיווחים שנתניהו קיבל אזהרות לפני הטבח; ומה אמר על איזנקוט?
הנשיא מגיב לדיווחים על אזהרות שניתנו לנתניהו ערב הטבח מהאמירויות ומצרים • לא נוקט עמדה בבחירות הישראליות • על שיתוף פעולה עם איזנקוט: "לא שמעתי דברים רעים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חברת התעופה הענקית הודיעה: נוסעים לישראל לא יעלו כרגע למטוסים
חברת אמירייטס הודיעה על השעיית שיתוף הקוד עם פליי דובאי בקווים לתל אביב • פליי דובאי השעתה את כל טיסותיה לישראל | חברות ישראליות יפעילו טיסות השבה מדובאי (תעופה)יוסי נכטיגל
ערב של תורה, שמחה ובשורה: שמחת בית השאובה בקהילת אחוות אחים חריש
במעמד גדולי התורה ורבני העיר, בהשתתפות ראש העיר ואישי ציבור: קהילת אחוות אחים חריש חגגה את שמחת בית השאובה באירוע מיוחד, לצד סיום חמש שנות לימוד הלכות שבת בעיון והשקת הספר התורני 'פרי צדיק' | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
טוֹב לְהֹדוֹת לַה'; גיבור הטיסה מדובאי הגיע ל'נדבורנה' לברך הגומל
יממה לאחר הנס המטלטל בשמי דובאי, הגיע אחד מארבעת המצילים לבית המדרש של חסידות נדבורנה בבני ברק, בירך בהתרגשות ברכת "הגומל" | האדמו"ר פצח בשירה אדירה, ובהמשך, הסבו החסידים למסיבת לחיים עם הניצול בסוכת החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים