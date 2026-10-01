התוועדות חסידית מרוממת בסוכתו של הרב אור זיו, משליחי חב"ד, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה • בין המשתתפים: יונתן אוריך, ינון מגל, שרון גל, רואי כחלון, עמיחי שיקלי, ליאור להב ועוד רבים וטובים • האווירה המיוחדת והשמחה נמשכו עד קרוב לשלוש לפנות בוקר (אנשים)

יאיר טוקר