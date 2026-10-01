מבזקים נוספים
דרמה בעליון: עמית ממליץ לאבו שחאדה לפרוש - "יש רוב לפסילה"
נשיא בית המשפט העליון הודיע כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה • השופטים הציעו לו לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין | עד הבוקר להגיב (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
ההלוויה הערב; ארונה של הרבנית הצדקנית מביאלה ע"ה הובא ארצה
המוני חסידי ביאלה וקרלין סטולין צפויים לחלוק הערב כבוד אחרון לרבנית הצדקנית והדגולה מרת רבקה שטיינווארצל - רבינוביץ ע"ה, אלמנת הגה"צ ראש ישיבת באבוב זצ"ל ובזיו"ש של האדמו"ר בעל ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל, וחמותו של יבלחט"א האדמו"ר מקארלין סטולין | ארונה הובא ארצה, והערב תצא ההלוויה להר הזיתים | כל הפרטים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
טראמפ מתייחס לדיווחים שנתניהו קיבל אזהרות לפני הטבח; ומה אמר על איזנקוט?
הנשיא מגיב לדיווחים על אזהרות שניתנו לנתניהו ערב הטבח מהאמירויות ומצרים • לא נוקט עמדה בבחירות הישראליות • על שיתוף פעולה עם איזנקוט: "לא שמעתי דברים רעים" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
מכל קצווי תבל; תיעוד ענק מחג הסוכות בצל קודשו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך
רבבות בני ישראל נוהרים בימים אלו אל עיה"ק ירושלים, להקביל פני רבו ברגל, של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך • מראות הוד של שמחת בית השואבה בהשתתפות מאות אברכי "תשובות והנהגות", מעמד פתיחת הכולל העשירי, הבכי המרגש של הפוסק על בני הנוער, ביקורי גדולי ישראל והאדמו"רים, וכל רגעי השיא מחוה"מ סוכות • בתוך כך, התרגשות בית שמש לקראת שמחת תורה בהיכל ישיבתו של הפוסק (חרדים)חיים רוזנבוים
חברת התעופה הענקית הודיעה: נוסעים לישראל לא יעלו כרגע למטוסים
חברת אמירייטס הודיעה על השעיית שיתוף הקוד עם פליי דובאי בקווים לתל אביב • פליי דובאי השעתה את כל טיסותיה לישראל | חברות ישראליות יפעילו טיסות השבה מדובאי (תעופה)יוסי נכטיגל
ערב של תורה, שמחה ובשורה: שמחת בית השאובה בקהילת אחוות אחים חריש
במעמד גדולי התורה ורבני העיר, בהשתתפות ראש העיר ואישי ציבור: קהילת אחוות אחים חריש חגגה את שמחת בית השאובה באירוע מיוחד, לצד סיום חמש שנות לימוד הלכות שבת בעיון והשקת הספר התורני 'פרי צדיק' | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
טוֹב לְהֹדוֹת לַה'; גיבור הטיסה מדובאי הגיע ל'נדבורנה' לברך הגומל
יממה לאחר הנס המטלטל בשמי דובאי, הגיע אחד מארבעת המצילים לבית המדרש של חסידות נדבורנה בבני ברק, בירך בהתרגשות ברכת "הגומל" | האדמו"ר פצח בשירה אדירה, ובהמשך, הסבו החסידים למסיבת לחיים עם הניצול בסוכת החסידות (חסידים)חיים רוזנבוים