סוף הדרך: חוסל המחבל שחטף את משפחת אביגדורי 

בנאומו בסוכה התייחס יו"ר ש"ס אריה דרעי לנס הענק שאירע במטוס מדובאי, תקף בחריפות את מי שייחס זאת לגבורה בלבד וטען כי מדובר בנס גלוי הודות לזכות לומדי התורה שמגינים על עם ישראל (חרדים)

ישי כהן