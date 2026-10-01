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הסתיים ללא נפגעים

דרמה בבנימין: חפץ חשוד עם דגל חמאס התברר כמטען דמה

חפץ חשוד עם דגל חמאס אותר ליד טלמון במועצה האזורית בנימין • חבלני מג"ב וכוחות צה"ל הוזעקו לבדיקה מקצועית | התברר: מטען דמה, כביש 463 נפתח מחדש (צבא וביטחון)

הזירה בה אותר החפץ החשוד (צילום: לפי סעיף 27א)

דרמה ביהודה ושומרון הסתיימה הערב (חמישי) ללא נפגעים, לאחר שחפץ חשוד שאליו חובר דגל של אותר בסמוך ליישוב טלמון שבמועצה האזורית בנימין. כוחות הביטחון הוזעקו למקום לטיפול מקצועי ומהיר באירוע.

דוברות המשטרה עדכנה כי בסיומו של טיפול מקצועי ומהיר מצד שוטרי תחנת מודיעין עילית, כוחות וחבלני מג"ב איו"ש שהוזעקו למקום, נבדק האובייקט בקפידה ונקבע חד-משמעית כי מדובר במטען דמה שהונח בשטח.

בעקבות הסרת האיום הביטחוני, כביש 463 שנחסם לתנועה במהלך הבדיקות נפתח מחדש לשני הכיוונים לשגרת נסיעה. כוחות הביטחון פעלו בערנות מלאה לאורך כל האירוע, תוך שמירה על ביטחון התושבים והנוסעים בציר.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם מתגלים מטעני דמה באזור יהודה ושומרון. לפני מספר חודשים, חבלני המשטרה הוקפצו לטיפול בחפץ חשוד שהיה נראה כמטען חבלה שהונח על רכב בלב שכונת מגורים בעיר נהריה, ולאחר בדיקה התברר כי גם שם מדובר היה במטען דמה.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בערנות מלאה בכל רחבי יהודה ושומרון, תוך טיפול מקצועי בכל דיווח על חפץ חשוד. המשטרה קוראת לציבור להתרחק מכל חפץ חשוד ולדווח מיד למוקד 100.

יצוין כי אזור בנימין, ובפרט הציר הסמוך ליישוב טלמון, היה בעבר זירה לאירועי ביטחון חמורים. לפני כשנתיים וחצי, במהלך פיגוע קשה בגוש טלמונים, נפל לוחם יחידת המסתערבים דובדבן מעוצבת הקומנדו במהלך חילופי האש עם המחבל.
צה"לחמאסמודיעין עיליתמג"באיו"שטלמוןמטען דמה
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