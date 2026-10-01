חיבוק אמריקאי ברבנות: מייק האקבי בביקור חג אצל הראשון לציון

שני צרכנים פנו לבית המשפט נגד יבואנית בוש, סימנס ונף: לטענתם רכשו תנורים עם "מצב שבת", אך פתיחת הדלת מכבה את גופי החימום וסגירתה מפעילה אותם מחדש מה שגורם לחילול שבת (משפט)

משה כהן