חיבוק אמריקאי ברבנות: מייק האקבי בביקור חג אצל הראשון לציון

מבזקים נוספים
אלפים נהרו לביאלה; זקן רבני ברסלב רומם את הקהל שעות ארוכות של דבקות
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ערך השבוע שמחת בית השואבה מרוממת, בשילוב סעודת הילולת הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, שהתקיימה בסוכה הגדולה של חסידות ביאלה בירושלים | אלפים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים מכל גווני הקשת בציבור החרדי נהרו להשתתף במעמד הגדול, להתרומם בצילו הגדול של הצדיק (חסידים)חיים רוזנבוים
מפלצת פלדה: המספרים המטורפים של צבא מצרים
למעלה מ-1.2 מיליון חיילים בשירות פעיל ומילואים • 3,620 טנקי אברמס ו-1,088 כלי טיס מתקדמים | מאחורי הנתונים המרשימים: אתגרי תחזוקה ולוגיסטיקה (העולם הערבי)דוד הכהן וב. ניסני
אירוע אלימות חריג בבני ברק: צעיר בן 21 נדקר בבטנו - מצבו בינוני
אירוע אלימות חריג בבני ברק: צעיר בן 21 נפצע באורח בינוני כתוצאה מפציעה חודרת ברחוב חולדה הנביאה בעיר. כוחות רפואה שהוזעקו לזירה העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים (בארץ)קובי ישראל
בין סוכה כהלכתה לעמדת השמירה: כך חוגגים הלוחמים החרדים בגבול סוריה | "אנחנו עושים עבודת קודש"
קובי ישראל, התלווה בחג הסוכות ללוחמי גדוד שמעון (1200) בחטיבת החשמונאים המשרתים בגבול הסורי | בין שמחת בית השואבה מאולתרת בסוכה צבאית במוצב לבין שמירה נוקשה בחמ"ל ובבונקרים, הלוחמים משלבים געגועים לילדים שנשארו בבית ושליחות: להבטיח שעם ישראל יישן בלילה בסוכה בנחת (ביטחון)קובי ישראל
דיווח ראשוני: אירוע דקירה בבני ברק, הרקע פלילי
כונני הצלה מדווחים על דקור במצב בינוני ברחוב חולדה הנביאה
דרמה בבנימין: חפץ חשוד עם דגל חמאס התברר כמטען דמה
חפץ חשוד עם דגל חמאס אותר ליד טלמון במועצה האזורית בנימין • חבלני מג"ב וכוחות צה"ל הוזעקו לבדיקה מקצועית | התברר: מטען דמה, כביש 463 נפתח מחדש (צבא וביטחון)כיכר השבת
פרסום ראשון: חברת בוש נתבעת בעקבות הבטחה שהובילה לחילול שבת
שני צרכנים פנו לבית המשפט נגד יבואנית בוש, סימנס ונף: לטענתם רכשו תנורים עם "מצב שבת", אך פתיחת הדלת מכבה את גופי החימום וסגירתה מפעילה אותם מחדש מה שגורם לחילול שבת (משפט)משה כהן
ברית מפתיעה: חמאס והג'יהאד מקימים קואליציה עם דחלאן
דוח חסר תקדים חושף את התוכנית המלאה של חמאס, הג'יהאד האסלאמי ומוחמד דחלאן להקים קואליציה אלקטורלית שתחסל את שלטון אבו מאזן, תעניק לגיטימציה לטרור ותציב את ישראל מול איום ביטחוני מורכב (מדיני)דוד הכהן וב. ניסני