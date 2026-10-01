פרסום ראשון: חברת בוש נתבעת בעקבות הבטחה שהובילה לחילול שבת

דוח חסר תקדים חושף את התוכנית המלאה של חמאס, הג'יהאד האסלאמי ומוחמד דחלאן להקים קואליציה אלקטורלית שתחסל את שלטון אבו מאזן, תעניק לגיטימציה לטרור ותציב את ישראל מול איום ביטחוני מורכב (מדיני)

יהודה גליקמן