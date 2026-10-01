דרמה בבנימין: חפץ חשוד עם דגל חמאס התברר כמטען דמה

מבזקים נוספים
בין סוכה כהלכתה לעמדת השמירה: כך חוגגים הלוחמים החרדים בגבול סוריה | "אנחנו עושים עבודת קודש"
קובי ישראל, התלווה בחג הסוכות ללוחמי גדוד שמעון (1200) בחטיבת החשמונאים המשרתים בגבול הסורי | בין שמחת בית השואבה מאולתרת בסוכה צבאית במוצב לבין שמירה נוקשה בחמ"ל ובבונקרים, הלוחמים משלבים געגועים לילדים שנשארו בבית ושליחות: להבטיח שעם ישראל יישן בלילה בסוכה בנחת (ביטחון)קובי ישראל
דיווח ראשוני: אירוע דקירה בבני ברק, הרקע פלילי
כונני הצלה מדווחים על דקור במצב בינוני ברחוב חולדה הנביאה
פרסום ראשון: חברת בוש נתבעת בעקבות הבטחה שהובילה לחילול שבת
שני צרכנים פנו לבית המשפט נגד יבואנית בוש, סימנס ונף: לטענתם רכשו תנורים עם "מצב שבת", אך פתיחת הדלת מכבה את גופי החימום וסגירתה מפעילה אותם מחדש מה שגורם לחילול שבת (משפט)משה כהן
ברית מפתיעה: חמאס והג'יהאד מקימים קואליציה עם דחלאן
דוח חסר תקדים חושף את התוכנית המלאה של חמאס, הג'יהאד האסלאמי ומוחמד דחלאן להקים קואליציה אלקטורלית שתחסל את שלטון אבו מאזן, תעניק לגיטימציה לטרור ותציב את ישראל מול איום ביטחוני מורכב (מדיני)יהודה גליקמן
חיבוק אמריקאי ברבנות: מייק האקבי בביקור חג אצל הראשון לציון
השגריר האמריקני מייק האקבי ערך ביקור חג רשמי במעון הראשון לציון • הרבנים הראשיים הודו לטראמפ על עמידתו לצד ישראל | חיזוק הברית האסטרטגית והרוחנית (חרדים)כיכר השבת
סוף הדרך: חוסל המחבל שחטף את משפחת אביגדורי
70 מחבלים חוסלו בספטמבר, ביניהם 3 מפקדי חטיבות ו-17 שהשתתפו בטבח • צה"ל: 'משימה ערכית שלא ניתן להרפות ממנה' | המאמץ המבצעי נמשך (צבא וביטחון)כיכר השבת
נתניהו באזהרה נוספת: יש סימנים שאיראן ינסו לפגוע במטרות ישראליות
ראש הממשלה בריאיון לרשת 'פוקס ניוז': "ישנם סימנים לכך שהאיראנים ינסו לפגוע במטרות ישראליות, במיוחד בתקופת הבחירות" • נתניהו: "בישראל מתכוונים להסיק מסקנות ולהדק עוד יותר את הביטחון" • התייחס לתקרית במטוס: "הטייס עבר תהליכי הקצנה איסלאמית" (ביטחון)דוד הכהן
דרמה בעליון: עמית ממליץ לאבו שחאדה לפרוש - "יש רוב לפסילה"
נשיא בית המשפט העליון הודיע כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה • השופטים הציעו לו לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין | עד הבוקר להגיב (פוליטי מדיני)יאיר טוקר