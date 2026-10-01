לאחר חשיפת ״כיכר השבת״ על המהלך להעברת מערכות הדרייברים לטלגרם, ביממה האחרונה נרשמה התפתחות משמעותית: קבוצות הדרייברים הגדולות בשוק הושעתו על ידי וואטסאפ • בענף חוששים מחסימות נוספות ומתחילים להעביר את פעילות הבוטים לטלגרם

קובי ישראל