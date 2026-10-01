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מבזקבנאום בסוכה

"נס גלוי הודות ללומדי תורה" | דרעי תקף בחריפות את בנט: "חצוף מחוצף - מתיימר להיות ראש ממשלה"

בנאומו בסוכה התייחס יו"ר ש"ס אריה דרעי לנס הענק שאירע במטוס מדובאי, תקף בחריפות את מי שייחס זאת לגבורה בלבד וטען כי מדובר בנס גלוי הודות לזכות לומדי התורה שמגינים על עם ישראל | צפו בנאום (חרדים)

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מבזקים נוספים

20:21

יממה לאחר חשיפת ״כיכר השבת״: וואטסאפ החלה לחסום קבוצות דרייברים 

לאחר חשיפת ״כיכר השבת״ על המהלך להעברת מערכות הדרייברים לטלגרם, ביממה האחרונה נרשמה התפתחות משמעותית: קבוצות הדרייברים הגדולות בשוק הושעתו על ידי וואטסאפ • בענף חוששים מחסימות נוספות ומתחילים להעביר את פעילות הבוטים לטלגרם

קובי ישראל
20:18

רבי אלימלך הקפיץ את הירושלמיים בסוכה הענקית של באיאן

אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)

חיים רוזנבוים
20:08

טראמפ: "לפי מה שאני שומע הטייס מפליי דובאי קשור לאיראן"

אריה רוזן
20:00

"שרשרת של ניסים": נתניהו תיאר את אירועי טיסת האימים בסוכת הכנסת | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בסוכת הכנסת באירוע שנערך יחד עם בכירי מערכת הביטחון | במהלך הדברים תיאר רה"מ את השתלשלות העניינים בניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי (בארץ)

קובי ישראל
19:55

האדמו"ר החריף לצד גאוני עולם החסידים, ריתקו את החסידים ב'ריתחא דאורייתא'

"לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בדברי תורה" – לשעות של קורת רוח זכו מאות המשתתפים במעמד ריתחא דאורייתא בבית המדרש הגדול סקווירא בירושלים • בראשות הגאונים הגדולים: האדמו״ר מדז׳יקוב, הרה״ג רבי יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע, והרה״ג רבי משה פרידמן מרבני ויז'ניץ (חסידים)

חיים רוזנבוים
19:22

בכיר בחברה ממשלתית נחקר בלהב 433 בחשד להפרת אמונים, זיוף, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות

שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עיכבה לחקירה בכיר בחברה ממשלתית, בחשד לקבלת דבר במרמה, הפרת אמונים, זיוף, שימוש במסמך מזויף והגשת תצהיר כוזב. הבוקר ערכו השוטרים חיפוש בביתו ובמשרדו, ותפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית לצרכי חקירה. בסיום החקירה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים. החקירה ביאח"ה נמשכת.

19:17

"ננהר בהמונינו לקלפיות": הרשימה המשותפת מגיבה לפסילה המסתמנת

הרשימה המשותפת מגיבה בחריפות לאחר הודעת בג"ץ כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה | "זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות", טענו בין השאר (בארץ)

משה בשן
19:06

בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנן

מארגני אירועי ההנצחה בחניון רעים מבהירים כי חגיגות שמחת תורה וההקפות השניות יתקיימו כמתוכנן ויציינו ניצחון רוחני אדיר. שורדי השבי בר קופרשטיין ואביתר דוד יגיעו לחגוג יחד עם משפחות שכולות, פצועים, לוחמים ותושבי העוטף באירוע המרגש (חרדים)

קובי אטינגר
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