פסק זמן | שלושה פסקי דין שאתם חייבים להכיר

השבוע בפינת "פסק זמן": שלושה סיפורים משפטיים שכדאי להכיר. בית המשפט אישר לנהל תביעה ייצוגית נגד מנורה אחרי שלטענתם ניפחה פרמיות, לקוח דורש מיוחננוף פיצוי של 100 אלף שקל אחרי שנעצר, ובוקינג חויבה לפצות משפחה שהגיעה לחופשה וגילתה פועלים במרפסת.

הדוח נופח? אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת מנורה

ההחלטה בקצרה: בית המשפט המחוזי מרכז בלוד אישר ביום ראשון לנהל תביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים ביטוח. לפי הטענה, החברה כללה בדוחות התביעות הוצאות ששילמה לצדדים שלישיים לצורך בירור וטיפול, אף שהוצאות אלה אינן חלק מהנזק שנגרם למבוטח.

במרכז המחלוקת נמצא הרף הקובע אילו תביעות יופיעו בדוח התביעות של המבוטח. לטענת התובע, הכללת ההוצאות הגדילה את הסכום שנרשם, ובמקרים מסוימים הובילה לכך שתביעות עברו את הרף של 35% מהפרמיה.

התובע טוען כי רישום כזה עלול להשפיע על מחיר הביטוח בעתיד. במסגרת ההליך התבקש פיצוי בגין הפרשי פרמיה, וכן 1,000 שקל לכל חבר בקבוצה בגין עוגמת נפש או פגיעה באוטונומיה.

הקבוצה כוללת מבוטחים שבדוחותיהם, בין פברואר 2014 לדצמבר 2021, הופיעו תביעות שכללו הוצאות מסוג זה. לצד אישור ההליך, תביעתו האישית של המבקש נדחתה, ובית המשפט הורה להחליפו בתוך 60 יום.

מה זה אומר עבורכם? אישור התביעה עדיין אינו קובע שמנורה פעלה שלא כדין או שהמבוטחים זכאים לפיצוי. אם התביעה תתקבל בהמשך, מבוטחים שנכללים בקבוצה עשויים להיות זכאים לפיצוי ולתיקון דוחות התביעות שלהם.

ניסינו להשיג את תגובתם של חברת מנורה מבטחים לדברים, אך עד למועד פרסום הכתבה לא התקבל מענה. ככל שתתקבל תגובה, היא תצורף לכתבה.

קנייה של 977 שקל הסתיימה במשטרה

התביעה בקצרה: לקוח של יוחננוף הגיש לבית משפט השלום באשקלון תביעה בסך 100 אלף שקל, לאחר שקנייה משפחתית בסניף הסתיימה בעיכוב ובחקירה במשטרה.

לפי כתב התביעה, רותם יעקב לנדר הגיע במרץ 2025 עם אשתו וילדיו לסניף במתחם גלובוס סנטר מבקיעים. הוא השתמש בקופה עצמית ושילם 977.85 שקל, אך לאחר שעבר את קו הקופות עוכב בחשד שחלק מהמוצרים לא נסרקו.

לטענתו, הדבר נבע מלקות שמיעה, משימוש באוזנייה ומכשלים בקופה, ללא כוונה לגנוב. הוא אף טוען כי מוצרים אחרים חויבו פעמיים או שלוש. מנגד, בדוח המשטרתי נכתב כי קב"ט הסניף דיווח על מוצרים בשווי 386 שקל שלא שולמו.

לנדר נלקח לתחנת המשטרה בשדרות, נחקר באזהרה ושוחרר בתנאים מגבילים ובערבות עצמית של 3,000 שקל. תיק החקירה נסגר, וכעת הוא תובע את הרשת בטענות ללשון הרע, כליאת שווא, רשלנות ופגיעה בפרטיות.

מיוחננוף נמסר בתגובה: "טענות התובע אינן מתארות את העובדות כהווייתן, בלשון המעטה, כאשר מפאת כבודו של התובע, החברה נמנעת מלפרטן. החברה תגיב בבית המשפט."

החופשה הפכה לאתר בנייה: בוקינג תפצה

הפסיקה בקצרה: בית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה חייב את בוקינג לשלם 2,500 שקל למשפחה שהזמינה דירה בסלוניקי וגילתה כי הבניין נמצא בשיפוץ מאסיבי.

ארז חיים דוידוביץ הזמין דירה לחופשה משפחתית ביולי 2025. לטענתו, במשך ארבעה ימים עבדו פועלים במרפסת הדירה, לצד רעשי קידוח, הקשות ושיוף. עוד טען כי המעלית לא פעלה וכי נמצאו ליקויים במקלחת ובשירותים.

בוקינג טענה כי היא משמשת פלטפורמת תיווך בלבד, וכי בעלי מקומות האירוח הם שמזינים את התיאורים והתמונות. אלא שבית המשפט קבע כי קיומו של שיפוץ מקיף הוא מידע מהותי, וכי באתר הוצג מידע שגוי ולא עדכני בנוגע למצב הדירה.

מאחר שהמשפחה נשארה בדירה לאורך כל החופשה, בית המשפט לא הורה להשיב את יתרת התשלום. בוקינג חויבה לשלם 1,500 שקל בגין עוגמת נפש ועוד 1,000 שקל עבור הוצאות משפט ואגרה.

מה זה אומר עבורכם? פלטפורמת הזמנות אינה פטורה בהכרח מאחריות רק משום שהיא מציגה את עצמה כמתווכת. כאשר מידע מהותי על מקום האירוח אינו מופיע באתר, ניתן לדרוש פיצוי, אך גובהו עשוי להיות מוגבל אם האורחים בחרו להישאר במקום.

מחברת בוקינג ומנורה לא נמסרה תגובה לכתבה.

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