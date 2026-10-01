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פעמי מלחמה

קנצלר גרמניה בהודעה דרמטית: "נערכים למתקפות מצד רוסיה"

אזהרה חריגה מברלין: הקנצלר פרידריך מרץ מזהיר כי מכונת המלחמה הרוסית עלולה להפנות את כוחה נגד גרמניה ונאט"ו (בעולם)

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ (צילום: שאטרסטוק)

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הזהיר היום מפני האפשרות ש תפנה את מכונת המלחמה שלה נגד גרמניה ונאט"ו, אם אוקראינה תיפול.

בנאום שנשא במינסטר אמר מרץ כי אם לא יצליחו לעצור את מוסקבה, "מכונת המלחמה הרוסית תפנה במוקדם או במאוחר נגדנו, נגד נאט"ו עצמה", והוסיף כי אסור להתעלם מהסכנה.

מרץ התייחס גם לאפשרות של מתקפות היברידיות נוספות מצד רוסיה, לאחר מתקפת הרחפנים בנמל התעופה בלייפציג. "אנחנו נערכים למתקפות היברידיות נוספות, גם חמורות. אם הן יגיעו, נגיב במהירות ובחדות, כפי שעשינו לאחר לייפציג", אמר.

לדבריו, גרמניה לא תאפשר למתקפות ההיברידיות להרתיע אותה מהמשך הסיוע לאוקראינה. מרץ טען כי התמיכה באוקראינה נועדה בראש ובראשונה להגן על החירות ועל ביטחונם של תושבי גרמניה.

הקנצלר הזהיר בנוסף כי אם אוקראינה תיפול, המלחמה עלולה להסתיים ב"שלום מוכתב", לצד השלכות כמו הגירה המונית למערב וערעור היציבות באוקראינה.
רוסיהאוקראינהמלחמהגרמניהאירופהפרידריך מרץ

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