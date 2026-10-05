מבזקים נוספים
מה זה ניסיון שהשם מביא לך? • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן
"חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים)כיכר השבת
אין גבול לאכזריות: סייעות תועדו מטיחות פעוטות לרצפה ומושכות באוזניהם
החקירה החלה לאחר שפעוט כבן 11 חודשים פונה לבית החולים עם חבלה באוזנו • צפייה במצלמות האבטחה חשפה חשד לאלימות קשה שכללה הרמה בכוח, הטיחה לרצפה והשלכת חפצים • שלוש סייעות מתושבות רעננה נעצרו (חדשות)דוד הכהן
ההתרסקות של סאנצ'ס: ראש ממשלת ספרד הודיע על הקדמת הבחירות - הימין בדרך לניצחון
ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס הכריז על פיזור הפרלמנט והקדמת הבחירות | משבר חוק הדיור מוביל את המדינה לבחירות, בזמן שהסקרים מעניקים יתרון לימין (בעולם)ישראל גראדווהל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צלל מהקומה השנייה: הקפיצה המטורפת שהצילה חיים של ילד
מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע שבו ילד קטן נקלע לסכנה |אדם שהיה במקום קלט את המתרחש והחל לרוץ לעברו, בלי לדעת אם יספיק להגיע בזמן (חדשות בעולם)דני שפיץ
הבוקר קרה משהו דרמטי - שעשוי להכריע את המשטר אחת ולתמיד
המערכה מול איראן הפכה זה מזמן למלחמה כלכלית - המלחמה על הנפט | פעולות המלחמה השקטות בהן נקט נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצליחו לשתק את הכלכלה האיראנית - והבוקר התבשר העולם בבשורה שעשויה להוות הכרעה סופית נגד איראן (חדשות)ישראל גראדווהל
שופט חייב את הדס שטייף וגלי צה"ל לפצות את אפי נוה ב-600 אלף ₪
השופט אורן שוורץ חייב את הדס שטייף ואת גלי צה"ל לפצות את ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה בכ-600 אלף שקלים. הפיצוי ניתן בגין פריצה לטלפון הנייד של נוה והשימוש בתוצרים שהתקבלו בעבירה. פסק הדין ניתן לאחר 7 שנים וחצי.כיכר השבת
הולכת רגל בת 30 נפגעה קשה מרכב בצומת הקרח ברמלה
אישה כבת 30 נפגעה במצב קשה מרכב בצומת הקרח ברמלה. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלה רב מערכתית. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:04.קובי רוזן