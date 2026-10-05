מבזקים נוספים
הסתבכו: צעירים נעצרו בחשד להשלכת בקבוקי תבערה לעבר ניידות פיקוח ומשטרה
שני קטינים בני 15 מאשדוד נעצרו בחשד להשלכת בקבוקי תבערה לעבר ניידות פיקוח ומשטרה • בחסדי שמים לא נפגעו אנשים ולא נגרם נזק • המשטרה הביאה אותם לבית המשפט בבקשה להארכת מעצר (בארץ)קובי אטינגר
דרמה בתימן: החלה המתקפה הגדולה לכיבוש צנעא
הסלמה חסרת תקדים בחצי האי ערב: ממשלת תימן והכוחות הנתמכים בידי סעודיה הכריזו על מבצע צבאי נרחב להשבת הבירה צנעא מידי המיליציה החות'ית. ההודעה מגיעה בעקבות מטחי תקיפות אוויריות עצימים בלב מעוז הטרור, והבטחה תימנית לתגובה חריפה שתשנה את מאזן הכוחות האזורי.
איראן שוברת את התקרה ומשדרגת את טווח הטילים: בפנטגון נערכים
דובר הצבא האיראני חושף: הכוחות האמריקניים נסוגו ל-1,000 ק"מ – וטהרן כבר עובדת על טילים שיגיעו רחוק יותר, מהר יותר ומדויק יותר (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הרבנים הראשיים נעדרו מטקס הזיכרון ל-7 באוקטובר: "נהפכו לניצבים בלבד"
היעדרותם של הרבנים הראשיים מטקס הזיכרון הממלכתי עוררה תהיות רבות, אך בכירים ברבנות הראשית מטיחים האשמות: "הדירו את הרבנים מכל חלק פעיל וביקשו להופכם ל'ניצבים' בלבד" (חרדים)ישי כהן
"קבלן נרצח; מאיימים על הילדים וגובים 8 מיליארד": ריאיון מטלטל על מכת הפרוטקשן
מעל 80% מהקבלנים בצפון ובדרום משלמים פרוטקשן • 5-8 מיליארד שקלים בשנה זורמים לארגוני פשע | "בחמאס נלחם צה"ל, אבל בפשיעה הכלכלית שולחים את האזרחים להילחם לבד" | ריאיון מטלטל עם יהודה לשמן, סגן נשיא התאחדות הקבלנים (כלכלה)נריה סעדיה
הנשיא הרצוג: "בעיצומה של מערכת בחירות עלינו לצפות בנורות האזהרה הבוהקות"
הנשיא הרצוג נשא דברים בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל ואמר כי "בעיצומה של מערכת בחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות פילוג ומחלוקות מסוכנות" | ראש הממשלה נתניהו אמר כי כל מי שחטף ישראלים חי על זמן שאול (חדשות)יוני גבאי
נדהם כשגילה מה לקחו לו מהמזוודה בנמל התעופה; המצלמות חשפו הכל
שעון פאטק פיליפ בשווי כמעט 80 אלף דולר נעלם ממזוודה בנמל התעופה בניו אורלינס • שני עובדי טיפול במטען נעצרו לאחר שצילומי אבטחה חשפו אותם • הם שוחררו בערבות של 25,000 דולר כל אחד • איך ניצלו את הגישה החופשית למזוודות הנוסעים? (בעולם)דוד הכהן