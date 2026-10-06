"הפלג צדק": המאבק המבודד שהפך לגל מחאה אדיר של עולם התורה

רב-אלוף אייל זמיר, רב-ניצב דני לוי ודוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת ורב-זירתית, כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. במסגרת הדיון הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים ופורטו המאמצים לחיזוק ההגנה הרב-זירתית, ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם תופעת הפשיעה הלאומנית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים שימנפו את היתרון היחסי של כל ארגון במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות.

ב. ניסני