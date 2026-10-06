תושב מסצ'וסטס הודה באשמה בייבוא ומכירה בלתי חוקית של פלוטוניום - חומר גרעיני רדיואקטיבי מרוסיה, דרך עסק מקוון שמכר יסודות כימיים.

הפרשה החריגה חשפה אובססיה ארוכת שנים לחומרי נפץ ולחומרים רדיואקטיביים, שהובילה את הרשויות לחשוף בביתו אמצעי לחימה ומשלוחים מסוכנים שנשלחו ללקוחות רבים ברחבי העולם בניגוד לחוק.

ג'ייקוב די. מילר, בן 44 ממסצ'וסטס, הקים עסק מקוון בשם "אספו את הטבלה המחזורית" במטרה למכור דגימות של יסודות כימיים שונים ללקוחות פרטיים. במסגרת פעילות זו, הוא ייבא באופן בלתי חוקי חומרים רדיואקטיביים מרוסיה ושלח פלוטוניום וחומרים נוספים כמו תליום לעשרות לקוחות בארצות הברית וברחבי העולם. המשלוחים בוצעו תוך שימוש בשירותי הדואר הרגילים, וזאת בניגוד מוחלט לחוק האוסר לחלוטין על העברת חומרים מסוכנים מסוג זה דרך הדואר.

רשויות האכיפה ציינו כי פעילות זו מהווה שיא נוסף בהתנהלותו של מילר, אשר לדבריהם הפגין "אובססיה ארוכת שנים ולא חוקית כלפי חומרי נפץ, כימיקלים מסוכנים וחומרים רדיואקטיביים".

מבדיקת הרשויות עלה כי הוא כבר הורשע בעבר בשנת 2004 בהחזקת מטען נפץ, וכי חיפושים שנערכו בביתו עוד קודם לכן העלו ממצאים מדאיגים במיוחד שכללו משגר רקטות, פצצת צינור ותיעוד וידאו שבו נראה מילר מפעיל מטעני נפץ מאולתרים.

למרות האזהרות המוקדמות שקיבל מרשויות המדינה עוד לפני כן בגין מכירת חומרים רדיואקטיביים שונים ברשת, המשיך מילר בפעילותו המסוכנת. חיפוש נוסף שנערך בביתו חשף מספר רובים, אבק שריפה ותחמושת, כל זאת בניגוד לחוק בשל מעמדו כעבריין מורשע.

כעת, בעקבות הסדר שהגיש לבית המשפט הפדרלי, הוא הודה באשמה בשורת עבירות חמורות הכוללות ייבוא חומרים גרעיניים, החזקת תחמושת וחומרי נפץ בניגוד לחוק, ומשלוח חומרים מסוכנים.

גזר הדין בתיק צפוי להינתן ב-21 בינואר בפני שופט בית המשפט הפדרלי מרק מסטרויאני. מילר צפוי לעונש מאסר משמעותי שיכול להגיע ליותר מארבעים ושש שנים מאחורי הסורגים, תחת השאלה האם בית המשפט יאפשר לחפוף את עונשיו השונים. עורכי דינו טרם מסרו תגובה רשמית להסדר ולכתב האישום החמור.