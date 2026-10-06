בניגוד לטענות על מאבק מצומצם בלבד, מתברר כי כלל החוגים בעולם התורה מתגייסים ומודים כי האזהרות המוקדמות על חורבן עולם התורה היו מוצדקות לחלוטין והמאבק היה הכרחי |אמש, נוכחנו בניסיון נוסף לביצוע מעצר של תלמיד ישיבה, כאשר נראה כי המעצרים חוזרים - רגע לפני הבחירות | צפו בקטע מתוך המהדורה המלאה של כיפות שחורות הערב באתר 'כיכר השבת' (חרדים)

יוסי סרגובסקי