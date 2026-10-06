4 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 42

מבזקים נוספים
מעמד היסטורי ומרגש במושב בית הדין המיוחד של מיזם 'כלא 1000'
למעלה מחודש לאחר פרוץ המהפכה שאיחדה את המגזר החרדי מקצה לקצה, התכנסו גדולי הדיינים למושב בית דין דרמטי סביב שולחן הדיונים • רגע השיא נרשם כשהדיינים קמו ממקומם והעניקו אישית את צ'ק התשלום הראשון לאסיר התורה אברהם אנג'ל • התפעלות חסרת תקדים מניקיון הכפיים של המיזם והיערכות לגבייה הראשונה, שתעמוד על סכום זעיר בזכות הצטרפות הרבים • כל הפרטיםכיכר השבת
בכיר בצה"ל אחרי הדרמה במעצר תלמיד הישיבה: "אין שום סיכוי"
גורם צבאי בכיר מודה בכישלון מול ההפגנות במודיעין • "אנחנו חייבים סיוע משטרתי משמעותי הרבה יותר" • קרב גרסאות חריף בין המשטרה לצה"ל על מי שחרר את העריק (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
טלטלה ברשימה של וינטר: הבכיר במפלגה שוקל לפרוש ועשוי להודיע בקרוב
דוידי בן ציון, מבכירי מפלגת 'עמך ישראל', שוקל לפרוש מהרשימה | ברקע: סקרים מדאיגים והסערה סביב דבריו של יוסף חדאד | עוד שני גורמים ברשימה בוחנים פרישה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אכזרי: גזר דין קשה במיוחד לתושב איראן אמיץ שפרסם סרטונים בהפגנות
גל הוצאות להורג חסר תקדים פוקד את איראן, כאשר מערכת המשפט של משטר האייתוללות ממשיכה לדכא באכזריות את גל המחאות שפקד את המדינה בשנה שעברה. לפחות חמישה בני אדם שנעצרו בהפגנות ינואר הוצאו להורג מאז סוף ספטמבר, בעוד שארגון "איראן זכויות אדם" מזהיר כי לפחות 100 עצורים נוספים נמצאים כיום בסכנת חיים מיידית וממתינים לגרדום (בעולם)יוסי נכטיגל
הנוסעת שיתפה בטראומה ובצלקת מהטיסה מדובאי: "כל דבר מקפיץ"
חמישה ימים אחרי טיסת האימים של פליי דובאי, נוסעים ששרדו את האירוע מעידים על חרדות קשות, קשיי תפקוד וחוסר אונים, ומאשימים כי המדינה הפקירה אותם לבד במערכה ללא מענה נפשי או הכרה רשמית | העדויות הקשות (בארץ)חזקי שטרן
נעצר החשוד שדרס שוטר בלוד והפקיר אותו בזירה
שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב עצרו בתום מצוד את החשוד שדרס מוקדם יותר היום שוטר בשכונת פרדס שניר בלוד, הפקיר אותו בזירה ונמלט. החשוד, תושב לוד בשנות ה-20, אותר בסמוך לערי המשולש. השוטר שנדרס נפצע באורח קל ופונה לטיפול רפואי. החשוד הועבר לחקירה בתחנת לוד ויובא מחר בבוקר לדיון בבית המשפט.קובי רוזן
איחוד האמירויות ביטלו את האישורים לטיסות החילוץ הישראליות
באמירויות ביטלו באופן חד-צדדי את אישורי הנחיתה לטיסות החילוץ של חברות התעופה הישראליות. אל על ביטלה את טיסתה המתוכננת, ישראייר תמסור עדכון מחר בבוקר, וארקיע טרם הודיעה על שינויים (תעופה)דניאל הרץ
תושבי ביתר חגגו בהמוניהם את מעמד הכנסת ס"ת לבית המדרש המפואר בעיר
המוני חסידי הורניסטייפול יחד עם תושבי ביתר חגגו בעוז את מעמד הכנסת ספר התורה אל היכל בית המדרש המפואר של החסידות, בראשות האדמו"ר | לאחר הריקודים בהיכל בית המדרש, הסב הקהל לסעודת מצווה כיד המלך (חסידים)חיים רוזנבוים