טראמפ חושב שאיראן כן קשורה לטרור בטיסה; כך הגיב גורם בחקירה

גורם ישראלי המקורב לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הבהיר כי ההערכה הישראלית לפיה הטייס העומאני פעל כזאב בודד נותרת בעינה, וכי אין כל אינדיקציות למעורבות איראנית באירוע. הדברים נאמרו בשיחה עם ערוץ I24NEWS, כך דיווח הערב (שלישי) הכתב המדיני של הערוץ גיא עזריאל.

"אין כל שינוי בהערכה שלנו שפעל כזאב בודד", השיב הגורם כשנשאל על ההצהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שחזר אמש על גרסתו כי יש קשר בין איראן לניסיון הפיגוע. "אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע", הצהיר טראמפ בשיחה עם כתבים, למרות שלעת עתה בחקירה טרם הוכח קשר בין הטייס העומאני למדינה האיסלאמית הקיצונית.

במקביל, גם סגן הנשיא של טראמפ מסר כי אין הוכחות חד משמעיות לקשר האיראני, בסתירה להצהרות הנשיא עצמו.

עוד דווח בערוץ כי לפי שעה הצוות הישראלי עדיין שוהה באיחוד האמירויות, וכולל צוות של השב"כ שמורגל מאוד בחקירות מחבלים. בינתיים מתברר עוד ועוד מידע על ההיסטוריה של הטייס המאם אל-המאמי, שהודה בחקירתו כי פעל על רקע המתרחש ברצועת עזה.

לדברי החוקרים, הטייס אמר כי ביקש לנקום בשל המלחמה בעזה ואף רצה למות במהלך הפעולה. "עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", אמר בחקירתו, כך נחשף ב"חדשות 12". עוד נחשף כי הטייס תכנן להתרסק בבסיס אמריקאי בירדן אם לא יצליח להגיע לנתב"ג.

באיחוד האמירויות מתכוונים לדרוש את ביצוע העונש המירבי נגד הטייס - שם הוא יכול להיות גם עונש מוות. התובע הכללי של איחוד האמירויות עידכן בשבת שהטייס חשוד בניסיון לבצע פיגוע טרור, לאחר שתקף את הקברניט באמצעות גרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה.