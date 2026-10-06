שריפה גדולה פרצה הערב (שלישי) במכלית בים השחור, מול חופי העיר הרוסית סוצ'י. עמוד עשן שחור ולהבות גדולות נראו למרחק רב מהחוף, והאירוע הוביל את הרשויות לסגור את כל החופים בשטח הפדרלי סיריוס הסמוך לסוצ'י.

ראש המינהל של סיריוס, דמיטרי פלישקין, אישר כי מכלית עלתה באש בים השחור והודיע על סגירת החופים כאמצעי זהירות. לדבריו, הרשויות מבצעות ניטור רציף של איכות המים והאוויר בשיתוף השירות המטאורולוגי הרוסי. הוא אף קרא לתושבים ולנופשים להימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנים, ובמידת האפשר שלא לפתוח חלונות.

לפי נתוני מערכות מעקב אחר כלי שיט ודיווחים של כלי תקשורת, האונייה שעלתה באש היא ככל הנראה AFRAMAX RIO, מכלית נפט הנושאת דגל ליבריה. המכלית נבנתה בשנת 2004, אורכה כ-247 מטרים ורוחבה כ-42 מטרים, והיא מסוגלת לשאת יותר מ-100 אלף טונות של מטען.

הזיהוי טרם אושר רשמית ע"י הרשויות ברוסיה. עם זאת, מערכות מעקב אחר כלי שיט הצביעו על כך שהמכלית הייתה באזור סוצ'י זמן קצר לפני פרוץ השריפה.

לפי דיווחים, המכלית נמצאת ברשימת הסנקציות של אוקראינה ומוגדרת שם כחלק מ"צי הצללים" הרוסי – מערך של כלי שיט המשמש, לפי קייב, להובלת נפט רוסי ולעקיפת מגבלות בינלאומיות. עם זאת, אין פירוש הדבר שהמכלית הייתה תחת סנקציות של ארצות הברית או האיחוד האירופי.

כלי תקשורת וערוצי טלגרם רוסיים דיווחו כי המכלית הובילה נפט גולמי מנמל נובורוסיסק לעבר הודו וכי הייתה עמוסה בכמות גדולה של נפט. עם זאת, הרשויות הרוסיות טרם אישרו מה היה המטען שהיה על סיפון האונייה בזמן השריפה.

בתיעודים שהופצו ברשת נראים להבות גדולות המתקדמות לאורך האונייה ועמוד עשן שחור המתנשא מעל הים. מקורות מקומיים דיווחו גם על ריח עשן באזורים שונים בסוצ'י. בחלק מהסרטונים נראה כי האש התפשטה גם על פני המים, אולם בשלב זה לא ברור אם מדובר בדליפת נפט או בתוצרי בעירה אחרים.

סיבת השריפה עדיין אינה ידועה. זמן קצר לאחר פרוץ האש החלו ערוצי טלגרם לדווח כי ייתכן שהמכלית הותקפה באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים או רחפנים. לפי דיווחים אחרים, תושבים באזור לא שמעו פיצוץ משמעותי לפני שהבחינו בלהבות. בשלב זה אין אישור רשמי לכך שהמכלית הותקפה, ואוקראינה לא קיבלה אחריות לאירוע.

האירוע מתרחש על רקע עלייה משמעותית בתקיפות כלי שיט בים השחור. מוקדם יותר היום דווח על פגיעה בשתי ספינות מסחריות באזור הכלכלי של בולגריה, כאשר אחת מהן טבעה ואחרת עלתה באש. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי האשים את רוסיה באירוע, בעוד מוסקבה טרם הגיבה לטענה.

אחד הדיווחים שפורסמו הערב טוען כי קברניט המכלית הספיק לבקש את פינוי 23 אנשי הצוות בעקבות השריפה. הפרט פורסם על ידי ערוץ Mash וצוטט בתקשורת הרוסית, אולם בשלב זה לא פורסמה הודעה רשמית המבהירה מה עלה בגורל אנשי הצוות או אם יש נפגעים.

הרשויות ברוסיה ממשיכות לעקוב אחר מצב המים והאוויר באזור, בעוד החופים בסיריוס נותרים סגורים לציבור כאמצעי זהירות.