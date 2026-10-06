למעלה מחודש לאחר פרוץ המהפכה שאיחדה את המגזר החרדי מקצה לקצה, התכנסו גדולי הדיינים למושב בית דין דרמטי סביב שולחן הדיונים • רגע השיא נרשם כשהדיינים קמו ממקומם והעניקו אישית את צ'ק התשלום הראשון לאסיר התורה אברהם אנג'ל • התפעלות חסרת תקדים מניקיון הכפיים של המיזם והיערכות לגבייה הראשונה, שתעמוד על סכום זעיר בזכות הצטרפות הרבים • כל הפרטים

כיכר השבת