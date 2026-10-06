אלוף יניב עשור, מפקד פיקוד הדרום, שלח אזהרה לחמאס בטקס לציון אירועי ה-7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול. "אני מבקש לנצל במה מקודשת זו לשלוח אזהרה חד-משמעית לחמאס: כל ניסיון לתקוף את חיילי צה״ל או את תושבי הנגב - ייענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו״, אמר.

כיכר השבת