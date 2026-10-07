מל"ט של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בצפון עקב תקלה טכנית

מבזקים נוספים
יהיה מהר וכואב: 30 שנה מהיום ילידי אירופה יהפכו למיעוט
מודל דמוגרפי חדש מציג רצף שנים שבו שיעור האוכלוסייה המהגרת עשוי לעבור את מחצית האוכלוסייה במדינות אירופיות, כאשר שווייץ עשויה להיות הראשונה ברשימה (חדשות בעולם)דני שפיץ
צרפת בוערת: הפגנה למען פלסטין ב-7.10 נאסרה - 250,000 בני אדם הפגינו אתמול
בעוד יותר מרבע מיליון בני אדם יצאו אמש להפגין ברחובות צרפת, הפגנה "למען פלסטין" שתוכננה להתקיים ביום השנה לטבח השבעה באוקטובר נאסרה על ידי משטרה הבירה | שר הפנים הודיע כי כלל בתי הספר במדינה ייסגרו בסוף השבוע (חדשות)כיכר השבת
התפתחות חדשה: מלי וליאל יהלומי נעצרו בנמיביה עם דרכונים מזויפים - המשטרה בודקת
האם והבת שאותרו בארגנטינה לפני חודשיים נעצרו בנמיביה • ברשותן דרכונים מזויפים | המשטרה בודקת את נסיבות המעצר (חדשות)יוסי נכטיגל
צה"ל: 970 חיילים נפלו מאז 7 באוקטובר, 100 אלף מטרות הותקפו
צה"ל פרסם נתונים לרגל יום השנה למלחמה: 970 חיילים נפלו בנסיבות מבצעיות מאז 7.10.23, ו-70% מהפצועים חזרו לשרת. הצבא תקף כ-100 אלף מטרות: 65 אלף ברצועת עזה, 28 אלף בלבנון ובסוריה, 4,500 באיראן ו-80 בתימן. לישראל נורו למעלה מ-31 אלף שיגורים: כ-10,200 מעזה, כ-20 אלף מלבנון, כ-1,200 מאיראן, כ-50 מסוריה וכ-90 מתימן. בין החיסולים הבולטים: יחיא סנוואר, מחמד דף, אסמאעיל הנייה, חסן נסראללה, פואד שכר ואבראהים עקיל.קובי אטינגר
מפתיע: שר החוץ הצרפתי דורש "עונש כבד" למחוקקת שהפילה דגל ישראל
שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו שהיה ידוע עד כה בעיקר בשל קשריו המתוחים מאוד מול ישראל, הפתיע אמש כאשר עלה לבימת הפרלמנט הצרפתי כדי לגנות את מעשיה של רימה חסן, שהשליכה דגל ישראל לארץ בפרלמנט האירופי בבריסל | "מצופה שתיענש בחומרה", אמר שר החוץ של מקרון (חדשות)כיכר השבת
צאו מרוסיה מיד: התראת חירום בארה"ב בעקבות התפרצות המגפה
עובדת במכון מחקר למגפה מתה לאחר שחלתה בדלקת ריאות, עשרות הוכנסו לבידוד והחשש התפשט מעבר לגבולות רוסיה | במוסקבה מנסים להרגיע: אין עדות להתפשטות המחלה (חדשות בעולם)דני שפיץ
וואו: מקרון מפרסם תיעוד חדש של שיגור הטיל הגרעיני מהצוללת הסודית
אחרי שהתיעוד שפרסם אמש ארמון האליזה עשה לא מעט רעש, נשיא צרפת מקרון מפרסם היום בחשבון הרשמי של הארמון תיעוד חדש מרגעי שיגור הטיל הגרעיני המתקדם - מצוללת גרעינית בלב ים במקום סודי | צפו (בעולם)כיכר השבת
אריה דרעי מתחייב: ש"ס לא תיכנס לאף ממשלה ולא תאפשר הקמת ממשלה בלי חקיקת הגיוס תחילה
יו"ר ש"ס אריה דרעי מבהיר כי סיעתו לא תהיה חלק מכל הרכב קואליציוני עתידי ולא תאפשר את הקמת הממשלה ללא הסדרה חוקית מוקדמת של מעמד בני הישיבות | בהסתמך על הנחיית מועצת חכמי התורה והראשון לציון הגר"י יוסף, מבהירים גורמים במפלגה: "סוגיית לומדי התורה אינה נושא למשא ומתן – תחילה יחוקק החוק, ורק לאחר מכן נדבר על תיקים ותקציבים" (חרדים)ישי כהן