פרטים חדשים נחשפים על אודות המחבל שניסה לבצע פיגוע חטיפה בשמי המזרח התיכון: העיתון הבריטי 'הטלגרף' מדווח הבוקר (רביעי) כי חמאם אל-חמאמי – הטייס אשר ניסה לחטוף בשבוע שעבר את מטוס חברת "פליי דובאי" שהיה בדרכו לישראל – קיבל את הכשרתו המקצועית בבית ספר לטיסה בבריטניה.

מפרטי הדיווח עולה כי בשנים 2018–2019 למד אל-חמאמי ב-L3 Airline Academy, שהייתה באותן שנים ממוסדות הכשרת הטייסים המובילים בממלכה.

בית הספר הפעיל מרכזי אימון בסאות'המפטון ובבורנמות', לצד מרכז סימולטורים מתקדם בסמוך לנמל התעופה גטוויק. בהמשך הפכה הפעילות לחלק מחברת Acron Aviation.

בדיווח בבריטניה הובהר כי אין כל טענה להתנהלות פסולה או לא חוקית מצד אקדמיית הטיס או החברות המפעילות אותה. עוד צוין כי לבית הספר היו קשרים מקצועיים עם חברת "עומאן אייר", שבה עבד אל-חמאמי עד לפברואר 2025.

בחברת Acron הגיבו לממצאים ומסרו כי יעמידו את כל הסיוע הנדרש לרשות גורמי החוק.

מטעם דובר החברה נמסר: "הצטערנו לשמוע על האירוע, ומחשבותינו נתונות לכל מי שנפגע ממנו. כמדיניות, איננו מגיבים בפומבי לשאלה אם אדם כלשהו הוא או היה תלמיד שלנו. נעזור כמובן לרשויות הרלוונטיות, במידת הצורך ובכל דרך שנוכל, במסגרת חקירת האירוע".