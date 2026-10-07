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3 שנות לחימה במספרים

100 אלף מטרות הותקפו, 31,000 שיגורים לישראל | צה"ל חושף את נתוני המלחמה

במלאת שלוש שנים לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ובמבחן הזיכרון לטבח ה-7 באוקטובר, מפרסם צה"ל את נתוני הפעילות המקיפים מכלל החזיתות: מעזה ולבנון, דרך תקיפות העומק באיראן ותימן, ועד לסיכול הטרור הבלתי-פוסק ביהודה ושומרון (צבא)

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דוד הכהן
כיכר השבת |
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מלחמת חרבות ברזל (צילום: צה"ל)

במלאת שלוש שנים למתקפת הפתע הרצחנית בבבוקר שמחת תורה ולפרוץ המלחמה, צה"ל מפרסם היום (רביעי) את הנתונים המלאים על היקף הלחימה בכל החזיתות והזירות – מהאש הבלתי פוסקת ברצועת ובלבנון, דרך המבצעים בעומק ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.

היקף התקיפות: כ-100,000 מטרות הותקפו

מתחילת המלחמה פעל בעוצמה רבה באוויר, בים ביבשה, והתקיף כ-100,000 מטרות טרור בגזרות השונות:

  • : כ-65,000 מטרות הותקפו במסגרת תמרון היבשה והגלישה האווירית.
  • לבנון וסוריה: כ-28,000 מטרות הותקפו כנגד תשתיות וגורמי טרור נוספים.
  • איראן: כ-4,500 מטרות הותקפו במסגרת תקיפות העומק והמענה האסטרטגי.
  • תימן: כ-80 מטרות הותקפו כנגד תשתיות המורדים החות'ים.

כ-31.5 אלף שיגורים לעבר שטח ישראל

מערכי ההגנה האווירית והמודיעין התמודדו עם אלפי איומים ששוגרו לעבר העורף הישראלי מכלל הגזרות:

  • לבנון: כ-20,000 פריטים (רקטות, טילים וכטב"מים).
  • רצועת עזה: כ-10,200 פריטים שוגרו לעבר יישובי הדרום והמרכז.
  • איראן: כ-1,200 פריטים שוגרו במסגרת מתקפות הטילים הישירות.
  • תימן: כ-90 פריטים שוגרו לעבר ישראל.
  • סוריה: כ-50 פריטים.

המחיר הכבד והגבורה: 970 חללים

לצד ההישגים המבצעיים, המחיר ששילם עם ישראל כבד מנשוא.

  • 970 חללים: נפלו בנסיבות מבצעיות מאז פרוץ הקרבות הי"ד.
  • נחישות הלוחמים: נתון מעודד מראה כי יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במהלך ימי הלחימה, החלימו, השתקמו וחזרו לשירות פעיל במחיצת חבריהם לנשק.

המלחמה ביהודה ושומרון: סיכול תשתיות הטרור

במקביל ללחימה הרב-זירתית, כוחות הביטחון ביהודה ושומרון ניהלו מערכה סיזיפית ויומיומית למניעת פתיחת חזית נוספת:

  • נעצרו ועוכבו לחקירה: כ-45,000 מבוקשים, בהם פעילים במעשי טרור, סוחרי ומחזיקי אמל"ח, מבוקשים שתכננו פיגועים מיידיים, מיידי אבנים ומסייעי טרור.
  • חרמת אמל"ח: יותר מ-3,800 אמצעי לחימה מכל הסוגים הוטלו ותפסו ע"י הכוחות.
  • פגיעה במימון הטרור: החרמת סכום עתק של יותר מ-46 מיליון ש"ח שיועדו למימון פעילות טרור ופלילים.
חרבות ברזלצה"לאיראןחיזבאללהרצועת עזה

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