במלאת שלוש שנים למתקפת הפתע הרצחנית בבבוקר שמחת תורה ולפרוץ המלחמה, צה"ל מפרסם היום (רביעי) את הנתונים המלאים על היקף הלחימה בכל החזיתות והזירות – מהאש הבלתי פוסקת ברצועת עזה ובלבנון, דרך המבצעים בעומק איראן ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.
היקף התקיפות: כ-100,000 מטרות הותקפו
מתחילת המלחמה פעל צה"ל בעוצמה רבה באוויר, בים ביבשה, והתקיף כ-100,000 מטרות טרור בגזרות השונות:
- רצועת עזה: כ-65,000 מטרות הותקפו במסגרת תמרון היבשה והגלישה האווירית.
- לבנון וסוריה: כ-28,000 מטרות הותקפו כנגד תשתיות חיזבאללה וגורמי טרור נוספים.
- איראן: כ-4,500 מטרות הותקפו במסגרת תקיפות העומק והמענה האסטרטגי.
- תימן: כ-80 מטרות הותקפו כנגד תשתיות המורדים החות'ים.
כ-31.5 אלף שיגורים לעבר שטח ישראל
מערכי ההגנה האווירית והמודיעין התמודדו עם אלפי איומים ששוגרו לעבר העורף הישראלי מכלל הגזרות:
- לבנון: כ-20,000 פריטים (רקטות, טילים וכטב"מים).
- רצועת עזה: כ-10,200 פריטים שוגרו לעבר יישובי הדרום והמרכז.
- איראן: כ-1,200 פריטים שוגרו במסגרת מתקפות הטילים הישירות.
- תימן: כ-90 פריטים שוגרו לעבר ישראל.
- סוריה: כ-50 פריטים.
המחיר הכבד והגבורה: 970 חללים
לצד ההישגים המבצעיים, המחיר ששילם עם ישראל כבד מנשוא.
- 970 חללים: נפלו בנסיבות מבצעיות מאז פרוץ הקרבות הי"ד.
- נחישות הלוחמים: נתון מעודד מראה כי יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במהלך ימי הלחימה, החלימו, השתקמו וחזרו לשירות פעיל במחיצת חבריהם לנשק.
המלחמה ביהודה ושומרון: סיכול תשתיות הטרור
במקביל ללחימה הרב-זירתית, כוחות הביטחון ביהודה ושומרון ניהלו מערכה סיזיפית ויומיומית למניעת פתיחת חזית נוספת:
- נעצרו ועוכבו לחקירה: כ-45,000 מבוקשים, בהם פעילים במעשי טרור, סוחרי ומחזיקי אמל"ח, מבוקשים שתכננו פיגועים מיידיים, מיידי אבנים ומסייעי טרור.
- חרמת אמל"ח: יותר מ-3,800 אמצעי לחימה מכל הסוגים הוטלו ותפסו ע"י הכוחות.
- פגיעה במימון הטרור: החרמת סכום עתק של יותר מ-46 מיליון ש"ח שיועדו למימון פעילות טרור ופלילים.