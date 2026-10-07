מלחמת חרבות ברזל ( צילום: צה"ל )

במלאת שלוש שנים למתקפת הפתע הרצחנית בבבוקר שמחת תורה ולפרוץ המלחמה, צה"ל מפרסם היום (רביעי) את הנתונים המלאים על היקף הלחימה בכל החזיתות והזירות – מהאש הבלתי פוסקת ברצועת עזה ובלבנון, דרך המבצעים בעומק איראן ותימן, ועד לסיכול הטרור ביהודה ושומרון.