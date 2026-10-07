מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

מה עובר בראשה של אם כאשר היא חשה שמשהו נורא קרה לבנה? אלו סודות אדירים וחסד עליון התגלו על יוחאי לאחר מותו, ומדוע קצין בכיר בצה"ל התנצל בפני המשפחה? • בריאיון לפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, אנו מקבלים הצצה נדירה, כואבת ומרוממת, לנשמתו של "עבד השם", גיבור שחי בתוכנו, ולתעצומות הנפש של אם שכולה שמסרבת להישבר • צפו בריאיון (כיכר FM)

אלי גוטהלף