מבזקים נוספים
המחסום המתעלל: גבר בא לעבודה ביום רע במיוחד
רוכב אופנוע הגיע למחסום בכניסה, אך בתוך שניות נקלע לרצף אירועים שנראה כמעט מתוסרט - כל זאת תועד במצלמת האבטחה (חדשות בעולם)דני שפיץ
פרשת טיסת פליי-דובאי: נפתחה בדיקה פלילית נגד שני בכירים במשרד התחבורה
בדיקה פלילית נפתחה נגד דביר רובינשטיין ואברי כהן בפרשת המחדל של טיסת פליי-דובאי שכמעט הוביל לאסון • החשדות: ניגוד עניינים ועבודה נוספת ללא אישור (בארץ)יוסי נכטיגל
״נטול סוכר״? התביעה שמסבכת את סטארבקס: "לא פחות מחטיף קיט־קט"
תביעת ענק מסבכת את חברת סטארבאקס העולמית לאחר שמוצרים שפרסמה כנטולי סוכר התבררו כמכילים כמות גדולה של סוכר בדומה לחטיף שוקולד פופולארי | זו התשובה של החברה לטענות (בעולם)כיכר השבת
הולך רגל בן 65 נפצע בינוני מפגיעת רכב במעלות
הולך רגל כבן 65 נפגע מרכב ברחוב זלמן שז"ר במעלות. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לנפגע שנחבל בראשו ובגפיו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן
הולך רגל בן 61 נפגע מרכב במעלות תרשיחא
גבר בן 61 נפגע הבוקר (09:30) מרכב ברחוב זלמן שז"ר במעלות תרשיחא. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
צה"ל החל במבצע נרחב להריסת עשרות אנדרטאות טרור שהוקמו לזכר מחבלים ביהודה ושומרון
כוחות צה"ל החלו לאורך הלילה והבוקר במבצע רחב להריסת עשרות תשתיות הסתה לטרור (אנדרטאות) למחבלים, בשורה רחבה של כפרים וערי טרור ביהודה ושומרון | השר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות שביצעו מיפוי רחב לעשרות אנדרטאות טרור בירכו: "מדינת ישראל גודעת את תשתיות ההסתה לטרור" (חדשות)קובי אטינגר
זה רק נראה לכם אמיתי: ראש העיר הכלוא פנה לאזרחיו באמצעות אווטאר AI
ראש עיר באלבניה שיושב בכלל בכלא באשמת שחיתות פנה לאזרחיו בסרטון מושקע | בזמן שהוא לובש את בגדי האסיר, דמות האווטאר שלו הבטיחה ארוחות חינם בבתי הספר, מאחר שהפוליטיקאי ממשיך לשמש רשמית כראש העיר - גם מאחורי סורג ובריח (בעולם)כיכר השבת
טלטלה במודיעין האמריקני: "ג'יימס בונד" מזויף הפיל בפח את ארה"ב
הוא החזיק בסיווג ביטחוני סודי ביותר, המציא תוכניות חשאיות והצליח להזרים עשרות מיליונים לרכישות פרטיות | כשהחוקרים הגיעו לביתו הם מצאו שם אוצר של ממש (חדשות בעולם)דני שפיץ