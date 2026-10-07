אוטובוסים שחורים החלו להסתובב ברחובות מדריד עם תמונתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס עטוי כאפייה | על גבי האוטובוסים הועבר מסר ישיר לציבור הספרדי: אם חדירת עשרות אלפי המהגרים לסאוטה עוררה תחושת פחד וחוסר ביטחון, כיצד ניתן להתעלם מהחוויה הישראלית ב־7 באוקטובר? | מי עומד מאחורי הקמפיין? (חדשות)

ישראל גראדווהל