מבזקים נוספים
בגלל תגובה בפייסבוק: בן 24 עומד בפני עונש מוות בסעודיה
צעיר מסרי לנקה מחק את התגובה ואף התנצל, אך הרשויות בסעודיה הרשיעו אותו בעבירת חילול הקודש וגזרו עליו עונש מוות (בעולם)אריה רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
מי עשה את זה? אוטובוסים מסתוריים עם דגל ישראל לועגים לסנצ'ז ברחובות מדריד
אוטובוסים שחורים החלו להסתובב ברחובות מדריד עם תמונתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס עטוי כאפייה | על גבי האוטובוסים הועבר מסר ישיר לציבור הספרדי: אם חדירת עשרות אלפי המהגרים לסאוטה עוררה תחושת פחד וחוסר ביטחון, כיצד ניתן להתעלם מהחוויה הישראלית ב־7 באוקטובר? | מי עומד מאחורי הקמפיין? (חדשות)ישראל גראדווהל
המחסום המתעלל: כשגבר בא לעבודה ביום רע במיוחד
רוכב אופנוע הגיע למחסום בכניסה, אך בתוך שניות נקלע לרצף אירועים שנראה כמעט מתוסרט (חדשות בעולם)דני שפיץ
פרשת טיסת פליי-דובאי: נפתחה בדיקה פלילית נגד שני בכירים במשרד התחבורה
בדיקה פלילית נפתחה נגד דביר רובינשטיין ואברי כהן בפרשת המחדל של טיסת פליי-דובאי שכמעט הוביל לאסון • החשדות: ניגוד עניינים ועבודה נוספת ללא אישור (בארץ)יוסי נכטיגל
״נטול סוכר״? התביעה שמסבכת את סטארבקס: "לא פחות מחטיף קיט־קט"
תביעת ענק מסבכת את חברת סטארבאקס העולמית לאחר שמוצרים שפרסמה כנטולי סוכר התבררו כמכילים כמות גדולה של סוכר בדומה לחטיף שוקולד פופולארי | זו התשובה של החברה לטענות (בעולם)כיכר השבת
הולך רגל בן 65 נפצע בינוני מפגיעת רכב במעלות
הולך רגל כבן 65 נפגע מרכב ברחוב זלמן שז"ר במעלות. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני לנפגע שנחבל בראשו ובגפיו. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.קובי רוזן
הולך רגל בן 61 נפגע מרכב במעלות תרשיחא
גבר בן 61 נפגע הבוקר (09:30) מרכב ברחוב זלמן שז"ר במעלות תרשיחא. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן