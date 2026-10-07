הרוצחת ששרדה את זריקות ההוצאה להורג; אם הקורבן מגיבה בייאוש

ג'ייסון עודה נידון למאסר עולם ברצח ילנה גרנברג • דקר אותה מעל 10 פעמים ברכב ונסה לשרוף את גופתה | "רצח אכזרי של אישה שסירבה להיות עמו בקשר" (חוק ומשפט)

מישאל לוי