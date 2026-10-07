כוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה שני מחבלים מארגון הטרור חמאס שיצאו מבית החולים 'כמאל עדואן' בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים הטמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל.

מיד לאחר הזיהוי, תקף צה"ל וחיסל את המחבלים להסרת האיום. על פי הנמסר מדובר צה"ל, מחמד טמוס, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שחוסל בתקיפה, פעל במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועת עזה.

המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור מתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. צה"ל שב ומדגיש כי חמאס ממשיך לנצל באופן ציני בתי חולים ותשתיות רפואיות ברצועה לצורכי טרור בניגוד לדין הבין-לאומי.

לדברי דובר צה"ל, הארגון מפעיל הפיכת מרחבים המיועדים לטיפול באוכלוסייה האזרחית למרחבים המשמשים לקידום פעילות טרור ושיקום יכולותיו הצבאיות. פעילות זו מסכנת את האוכלוסייה האזרחית.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בחודשים האחרונים נגד מפקדי חמאס. בסוף ספטמבר חוסל מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת תשעה חטופים ישראלים בשבי.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. על פי הערכות מערכת הביטחון, ארגון הטרור חמאס אמנם ספג מכות קשות ומערכתיות במהלך הלחימה ברצועת עזה, אך יכולותיו הצבאיות והארגוניות רחוקות מלהיעלם.