טורקיה מספר 1, ישראל עוקפת את איראן: דירוג העוצמה האזורי

מיי מרטינז, אם קולין סלמר שנרצחה ב-1995, הגיבה בכאב לדיווחים על כך שכריסטה פייק שרדה את ההוצאה להורג • "ידעתי שזה לא יושלם" | הפרשה מסעירה את ארה"ב מחדש (בעולם)

דניאל הרץ