טורקיה מספר 1, ישראל עוקפת את איראן: דירוג העוצמה האזורי

מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הרוצחת ששרדה את זריקות ההוצאה להורג; אם הקורבן מגיבה בייאוש
מיי מרטינז, אם קולין סלמר שנרצחה ב-1995, הגיבה בכאב לדיווחים על כך שכריסטה פייק שרדה את ההוצאה להורג • "ידעתי שזה לא יושלם" | הפרשה מסעירה את ארה"ב מחדש (בעולם)דניאל הרץ
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בכביש 375 סמוך למטע
רוכב אופנוע בן 36 נפצע קשה בתאונת דרכים עם מעורבות רכב בכביש 375 סמוך לישוב מטע. צוותי איחוד הצלה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני לפציעות בגפיו. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.קובי רוזן
תמיכה מפתיעה: ראש הישיבה הגר"ש אלתר נועד עם ח"כ מעוז ובירך אותו בהצלחה
ראש הישיבה ומנהיג קהילת פני מנחם נפגש עם יו"ר נעם לישראל • התייחס למשמעות שמו אביגדור ובירך אותו להצלחה | הברכה מצטרפת לתמיכת רבנים נוספים (פוליטי מדיני)קובי ישראל
במרכז החסידות בברוקלין; תיעוד ענק ומרהיב מימי החג בחצה"ק סאטמר
תיעוד נרחב מחג הסוכות בחצר הקודש סאטמר, במרכז החסידות בויליאמסבורג, מהתפילות, השולחנות הטהורים, ועבודת הנענועים | במהלך חול המועד הגיע הרבי לביקור בסוכתו של הנגיד ר' יצחק זאב רבינוביץ להודות לו ולבנו הנגיד ר' רפאל רבינוביץ, שתרמו וחתמו בערב החג על שיפוץ ענק ויסודי של בית האדמו"ר, הכולל בניית אולמות שמחה מפוארים לאירוסין שיהיו במחירים מוזלים ויקראו בשם "אולמי שרה לאה" (חסידים)חיים רוזנבוים
הרצח המחריד של ילנה גרינברג ז"ל: זה העונש חסר התקדים שהוטל על הרוצח
ג'ייסון עודה נידון למאסר עולם ברצח ילנה גרנברג • דקר אותה מעל 10 פעמים ברכב ונסה לשרוף את גופתה | "רצח אכזרי של אישה שסירבה להיות עמו בקשר" (חוק ומשפט)מישאל לוי
הפתעה: מלי וליאל יהלומי לא נעצרו בנמיביה - הן עושות בשעה זו את דרכן לישראל
לאחר שעות של דיווחים סותרים התברר: השתיים לא נעצרו באפריקה • מי שכן נעצרו - שתי אזרחיות איראן עם דרכונים מזויפים | שליח חב"ד: 'דיברתי איתן בפרסית' (בעולם)בני סולומון
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר