צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה

שלוש שנים לאחר מחדל ה-7 באוקטובר, אלוף (במיל') אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, חושף בראיון סוער את הדרמה מאחורי הקלעים בשיא הלחימה • על המטוס המצרי המסתורי שנחת בישראל: "מישהו קיבל מסר ומסתיר את זה עד היום" • על שינוי הסטנוגרמות בלשכת נתניהו: "דפוס פעולה עברייני" (ביטחון)

יוני גבאי