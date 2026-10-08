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צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה

כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה זיהו אתמול (יום ה') מחבל שחצה את הקו הצהוב וניסה לחבל בתשתית מבצעית, תוך שהוא מהווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, תקפו כוחות צה"ל את המחבל וחיסלו אותו. צה"ל מסר כי כוחותיו בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

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