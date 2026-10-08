התרגשות רבה בקרב בני התורה ואנשי שלומנו במודיעין עילית: לקראת יום השנה ה-13 להסתלקותו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, התכנסו אמש (רביעי) מאות אברכים לעמל תורה רצוף בבית המדרש המרכזי "זכרון גבריאל" בעיר, לערב לימוד מעמיק וסוער בתורת מרן שנמשך חמש שעות רצופות.

האירוע המרומם נערך בכולל "ממלכת תורת רבינו עובדיה" בראשות הגאון רבי דניאל כהן, והשתתף בו לראשונה רבה של ירושלים, הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר.

את המעמד פתח ראש הכולל, הגאון רבי דניאל כהן, בדברים נרגשים על חובת הכרת הטובה של דורנו למרן זצוק"ל. בדבריו הדגיש הרב כי מרן הרים את קרנו של כותל המזרח, שבר מוסכמות וביצע מהפכות כבירות בכל תחנות חייו, והדרך הנכונה והאמיתית להכיר לו טובה היא להעמיק ולשקוד בתורתו.

"אי אפשר היה ללמוד איתו בחברותא"

במרכז המעמד נשא דברים רבה של ירושלים, הראש"ל הגרש"מ עמאר, ששיתף את הציבור בזיכרונות הוד מהידידות העמוקה והאמיצה ששררה בינו לבין מרן זצוק"ל, וסיפר על התמדתו הבלתי נתפסת של מרן עוד בימי שחר ילדותו ועל עמידתו האיתנה למען קודשי ישראל בכל מחיר.

לאחר מכן מסר הראשון לציון שיעור עיון ומקיף בדיני שמיטה ויובל בביאור דברי הרמב"ם, ועמד על עוצמת העיון והעמקות ההלכתית של מרן זיע"א. בדבריו התבטא בהערצה: "עמקות התורה שלו הייתה נדירה, לא היה ניתן ללמוד עמו בחברותא מרוב היקף ומהירות תפיסתו".

הגרש"מ עמאר קרא לאברכים ולבני הישיבות לנצל עד תום את ימי החורף הארוכים לעמלה של תורה, והתווה דרך מעשית: ללמוד את ספרי מרן על הלכות שבת ולסיים כרך מדי חודש בחודש.

רגעי השיא של הערב נרשמו כאשר הראש"ל התייחס לכרך השישי של סדרת הספרים 'חזון עובדיה' על הלכות שבת. הרב ציין כי מדובר בכרך קצר יחסית, שכן באמצע כתיבתו – בדיוק במקום שבו נכתב בספר "כאן עמד קנה במקומו" – עלה מרן זיע"א בסערה השמימה לגנזי מרומים.

בשלב זה לא יכול היה הגרש"מ עמאר לעצור את דמעותיו, ופרץ בבכי תמרורים של געגוע מול מאות האברכים, כשהוא קורא מנהמת ליבו: "לא נשארו לנו גדולים בדור היתום הזה!".

במהלך המעמד הכריז הראש"ל על מיזם תורני אדיר: לימוד שבועי בתורתו של מרן זצוק"ל בליווי מבחנים תקופתיים במערכת 'נדרים פלוס' לאברכים ולבחורי ישיבות, לצד הגרלות שבועיות על ספרי מרן ומלגות כספיות.