רגע השיתוף הקשה - תצטייד בכלים מתאימים ( צילום: AI )

יש תחומים שבהם גם מטפל מנוסה יכול להרגיש שחסר לו עוד כלי.

המטופלים כבר יושבים מולו. לעיתים מדובר בזוג שנמצא בטיפול תקופה ארוכה, לעיתים ביחיד שמגיע עם קושי רגשי, ולעיתים במשבר זוגי שנראה בתחילה מוכר לחלוטין. ואז עולה נושא חיי האישות. פערים ברצון, ריחוק, כאב, קושי בתפקוד, חרדה או משקעים מהעבר - והמטפל נדרש להבין האם מדובר בקושי רגשי, זוגי, גופני או בשילוב ביניהם. הפרצה בנתב"ג: כך הצליחו עשרות בחורי ישיבה "עריקים" לדלג על הביקורת דוד הכהן | 06.10.26 תמיכה מפתיעה: ראש הישיבה הגר"ש אלתר נועד עם ח"כ מעוז ובירך אותו בהצלחה קובי ישראל | 15:40 בדיוק עבור המצבים האלה נבנה הקורס המקצועי לטיפול בקשיים בחיי האישות של מרכז פנימה. הקורס מיועד לאנשי ונשות טיפול, ייעוץ והדרכה שרוצים להרחיב את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולרכוש ידע מסודר לעבודה עם יחידים וזוגות. אם גם אצלכם בקליניקה הנושא הזה כבר עולה - זה הזמן להכיר הכשרה מקצועית שנבנתה בדיוק עבור אנשי טיפול. ההרשמה למחזור הקרוב נמצאת בימים האחרונים.

לא עוד ידע כללי - אלא כלים לעבודה בקליניקה

אחת המטרות המרכזיות של ההכשרה היא לאפשר למטפל לדעת מה לעשות כשהנושא עולה בפועל בחדר.

איך מתחילים בירור נכון?

איך מבחינים בין גורם רגשי, זוגי או גופני?

איך מנהלים שיחה רגישה בלי ליצור אשמה או לחץ?

מתי אפשר לעבוד עם הקושי במסגרת הטיפול הקיים, ומתי נדרש גורם מקצועי נוסף?

במהלך הקורס נלמדים כלים לתשאול, אבחון והערכה, לצד דרכי טיפול סדורות במצבים שכיחים ומורכבים.

ההכשרה כוללת גם פרקטיקום ודיון במקרים מהקליניקה - כדי שהידע לא יישאר ברמה התיאורטית בלבד.

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הנושאים שכבר עולים אצל המטופלים

הצורך בהכשרה הזו מתחדד במיוחד משום שקשיים בחיי האישות כמעט אף פעם לא מגיעים לבדם.

הם יכולים להופיע כחלק ממשבר זוגי, חרדה, עומס רגשי, פגיעה בדימוי העצמי, טראומה, קושי גופני או שחיקה שנמשכת במשך שנים.

ד"ר מולי גרוסמן, פסיכותרפיסט ומטפל בתחום חיי האישות, מתאר למשל זוגות שבהם אחד מבני הזוג מבקש יותר קרבה והשני הולך ונסגר.

הנטייה הטבעית יכולה להיות לחפש מי "הבעיה" ולנסות לשנות אותו.

אלא שלדבריו, דווקא שם נדרשת הבנה עמוקה יותר.

פער ברצון אינו בהכרח סימן לתקלה אצל אחד מבני הזוג. לעיתים עומדים מאחוריו עומס, שחיקה, חרדה, כאב, חוויות עבר או דינמיקה זוגית שנבנתה לאורך זמן.

אותו סימפטום יכול להגיע ממקורות שונים לחלוטין - ולכן גם לדרוש טיפול אחר.

זו בדיוק הסיבה לכך שאבחון והערכה הם חלק מרכזי בקורס.

מה לומדים במהלך 30 המפגשים?

הקורס כולל הכשרה רחבה בתחום הטיפול בקשיים בחיי האישות.

בין הנושאים הנלמדים: אבחון והערכה, יסודות גופניים ורגשיים, קשיי כאב ותפקוד, פערים ברצון, חרדת ביצוע, קשיים במימוש הקשר הזוגי, השפעת מצבים נפשיים וגופניים, דפוסים מורכבים, סוגיות לאורך מעגל החיים וכן עבודה עם מצבים הדורשים רגישות מיוחדת.

לצד הידע המקצועי, ההכשרה עוסקת גם במטפל עצמו - בגבולות המקצועיים, בסוגיות אתיות, בעמדות ובהטיות אישיות ובדרך לשמור על עבודה רגישה ומדויקת בתחום פרטי כל כך.

רוצים להפסיק להגיע לנקודה הזו בטיפול ולהרגיש שחסר לכם הכלי הבא? זה בדיוק הזמן להוסיף הכשרה ייעודית לארגז הכלים המקצועי ולהצטרף למחזור הקרוב.

מותאם למטפלים בציבור הדתי והחרדי

עבודה בתחום חיי האישות אינה מתקיימת בחלל ריק.

אצל מטופלים מהציבור הדתי והחרדי היא קשורה גם להלכה, לערכים, לשפה ולתפיסת המשפחה.

לכן הקורס מעניק כלים לעבודה מקצועית שמביאה בחשבון גם את ההקשר הזה.

המטרה היא לאפשר למטפל לנהל שיחה מקצועית ורגישה, להבין מתי נדרשת התייעצות הלכתית ולתת למטופלים תחושה שהטיפול מכבד את עולמם ולא מתנגש בו.

למי הקורס מיועד?

הקורס מיועד לאנשי ונשות טיפול, ייעוץ והדרכה שרוצים להרחיב את המענה שהם מסוגלים לתת בקליניקה.

למטפלים רגשיים שפוגשים את הנושא בתוך טיפול קיים.

ליועצי נישואין שמלווים זוגות ומתמודדים עם קשיים שמעבר לתקשורת הזוגית הרגילה.

ולאנשי מקצוע שכבר נתקלים בשאלות בתחום ורוצים להפסיק להרגיש שהם נאלצים להפנות הלאה רק משום שלא קיבלו הכשרה ייעודית.

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ימים אחרונים להרשמה

הקורס כולל 30 מפגשים עם מומחים מובילים בתחום, למידה פרונטלית ובזום, מסלולים נפרדים לגברים ולנשים, פרקטיקום וכלים שנועדו ליישום בעבודה הקלינית.

בסיום הקורס ניתנת תעודה מקצועית מטעם מרכז פנימה, בכפוף לתנאי ההשתתפות.

המסלול לנשים צפוי להיפתח ב-כ"ד חשוון, תשפ"ז והמסלול לגברים בכ"ה חשוון, תשפ"ז.

ההרשמה למחזור הקרוב עומדת להיסגר. אם אתם אנשי טיפול ורוצים לרכוש כלים מקצועיים לעבודה עם קשיים בחיי האישות - זה הזמן להשאיר פרטים ולהצטרף לקורס של מרכז פנימה.

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