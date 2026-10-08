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"נעמוד מול כוחות הטרור"

טראמפ: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, חפים מפשע נרצחו ונחטפו"

הנשיא האמריקני פרסם הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח • "גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו ונחטפו" | "נלחמתי ללא לאות להשיב את החטופים הביתה" (בעולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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דונלד טראמפ נואם בעצרת הכללית (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית פרסם אתמול (רביעי) הצהרה מיוחדת לציון שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, בה הוא מזכיר את הקורבנות ומתחייב שארה"ב תמשיך לעמוד מול כוחות הטרור.

"לפני שלוש שנים בדיוק, ב־7 באוקטובר, העולם היה עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל", פתח טראמפ את דבריו. "גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ונחשפו לזוועות בלתי נתפסות מידיהם של מחבלי ".

הנשיא האמריקני הדגיש את מחויבותו להשבת החטופים: "נלחמתי ללא לאות כדי להשיב את החטופים הביתה ולאחד אותם עם יקיריהם, ועשיתי זאת, גם את החיים וגם את החללים", כתב.

בסיום הצהרתו חזר טראמפ על המסר המרכזי: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר. לעולם לא נשכח את הקורבנות. ותמיד נעמוד מול כוחות הטרור והרשע".

בישראל התקיימו אתמול טקסי זיכרון רבים לציון שלוש השנים לטבח. בפארק הירקון בתל אביב נערך טקס הזיכרון הלאומי בהשתתפות כ-50 אלף בני אדם, בהם משפחות שכולות ושורדי שבי.

גם בעולם הערבי נרשמו תגובות שונות. ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני עורר סערה בעקבות פוסט שפרסם, בו הוא פתח בדברי תנחומים אך מהר מאוד הפך את המסר לכתב אישום נגד ישראל. ממדאני טען כי "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום" והאשים את ישראל ב"רצח עם".
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