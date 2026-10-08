הראשל"צ הגר" יוסף קרא שלא להימשך אחר סיסמאות, יצא נגד עלייתו של השר בן גביר להר הבית בניגוד להלכה, והדגיש את חשיבות הציות לגדולי ישראל | צפו (חרדים)

דוד הכהן