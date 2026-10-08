מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

מבזקים נוספים
היועמ"שית החזירה את המעצרים וגיוס החרדים למרכז הבחירות - ומי ישלם את המחיר | אולפן ליל שישי
פחות משלושה שבועות לבחירות, הוראת היועמ"שית לחידוש מעצרי תלמידי הישיבות וההפגנות הסוערות החזירו את הסוגיה החרדית למרכז סדר היום הפוליטי • האם דרמת המעצרים תפגע בגוש הימין בכלל ובמפלגות החרדיות בפרט, מה באמת אומרים הסקרים האחרונים והאם עופר וינטר בדרך אל מחוץ לכנסת? • חברי הפאנל יוסי סרגובסקי, אבי וידרמן, אברהם קרויזר ואבי גרינצייג בדיון נרחב באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן (אולפן)אולפן ליל שישי
העיירה שקקה חיים; חגי חודש תשרי בצל הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע
תיעוד ענק ומרהיב מחודש תשרי בעיירת קרעטשקיר שבהונגריה | מהתפילות הנלהבות, מהסעודות ומכל האווירה הנעלה באתרא קדישא שהתעורר לתחייה בחודש זה לאחר עשרות שנים של שקט בחודש נעלה זה | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של חג הסוכות
מי סירב לקבל בסוכתו איש ציבור חרדי? | כך הנחנחים חגגו עם יוסי עבדו | מידד טסה שר בסוכת הרב אלבז | הנגיד רובי שראן בכותל | יונתן אוריך נושא דברי חיזוק | מני הולנדר מדהים את דרעי וחושף את האשראי של ביכלר | האדמו"ר הפתיע את הבכיר מיהדות התורה | הצלם קנה באלף דולר פתיחת ההיכל | אבישי אשל ושוואקי בסוכת לבייב | ליפא בארוחה עם ילדיו | שרולי גרין מקפיץ עם "בעקיטשע" | יונתן רזאל רוקד | יניב בן משיח סנדק | בנצי שטיין שר עם בן גביר | חנן בן ארי בהקפות | התמונה הנדירה של גפני | יעקב אשר בהלל מוזיקלי בסוכת הנגיד | וסרלאוף שר עם חיים ישראל | גנץ ושקד מנענעים | ראש העיר שנצפה בנץ בכותל | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
מפגינים נפגעו מפיצוץ רימון הלם בהפגנה בירושלים, בהם ילד כבן 10
רימוני הלם שהתפוצצו ב"צומת מרן" בירושלים בסיומה של הפגנת הפלג הירושלמי פגעו בלפחות שני מפגינים, שפונו לקבלת טיפול בבית החולים. אחד מהם נפצע בינוני, והשני נפגע בעינו | המשטרה: שלושה מפגינים נעצרו בבני ברק (חרדים)קובי ישראל
מפגינים נפגעו מפיצוץ רימון הלם בהפגנה בירושלים ופונו לבית חולים
רימוני הלם שהתפוצצו ב"צומת מרן" בירושלים בסיומה של הפגנת הפלג הירושלמי פגעו בלפחות שני מפגינים, שפונו לקבלת טיפול בבית החולים. אחד מהם נפצע בינוני, והשני נפגע בעינו | המשטרה: שלושה מפגינים נעצרו בבני ברק (חרדים)קובי ישראל
שתי משפחות יהודיות ניצלו במתקפת הטילים הקשה; 22 הרוגים בעיר
במתקפת טילים קטלנית על העיר פרילוקי שבצפון אוקראינה נהרגו 22 אזרחים, בהם 5 ילדים • שתי משפחות יהודיות ניצלו בנס למרות נזק כבד לדירותיהן • הרב סילברשטיין, שליח חב"ד בעיר: "אזרחים אוקראינים משלמים בכל יום את מחיר המלחמה הנוראה" (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד בן 4 נפצע בינוני בתאונת קורקינט ברמת בית שמש
ילד בן 4 שרכב על קורקינט נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק ונחבל בשדרות האמוראים ברמת בית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה באמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם. מצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
עובד נפצע קשה בתאונת עבודה במפעלי בית שאן
גבר בן 47 נפצע במצב קשה בתאונת עבודה במפעלי בית שאן. התאונה אירעה בשעה 16:46, והעובד סבל מחבלה בגפיים. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק.קובי רוזן