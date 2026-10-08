מבזקים נוספים
ילד בן 4 נפצע בינוני בתאונת קורקינט ברמת בית שמש
ילד בן 4 שרכב על קורקינט נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק ונחבל בשדרות האמוראים ברמת בית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה באמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם. מצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
עובד נפצע קשה בתאונת עבודה במפעלי בית שאן
גבר בן 47 נפצע במצב קשה בתאונת עבודה במפעלי בית שאן. התאונה אירעה בשעה 16:46, והעובד סבל מחבלה בגפיים. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק.קובי רוזן
הפגנות החרדים בירושלים ובבני ברק הסתיימו
הפגנות החרדים בירושלים ובבני ברק הסתיימו לאחר כשעתיים.כיכר השבת
6 הגיבורים מטיסת פליי דובאי קיבלו אות גבורה; זה מה שהם סיפרו
טלי מנס: "הייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים". צביקה מנס: "מה שדחף אותי קדימה הייתה הזעקה של בנותיי". יניב חיון: "זה כבוד גדול, והאות יתנוסס בבית בגאווה". ד"ר שוטה מוסייב: "באותו יום קרו הרבה ניסים, היינו שרשרת של אנשים שעזרו" (בארץ)דוד הכהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חייל חולץ בכוח מהתקהלות מפרי סדר בכניסה לירושלים
כוחות משטרה וימ"מ חילצו חייל שהוקף על ידי עשרות מפרי סדר בכניסה לירושלים, תוך שימוש בכוח ובאמצעי פיזור הפגנות. החייל חולץ ללא פגיעה. במהלך הפעילות לפינוי מפרי הסדר מהציר נעצר חשוד אחד. כוחות המשטרה ממשיכים בפעילות להשלטת הסדר הציבורי באזור.קובי רוזן