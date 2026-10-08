מבזקים נוספים
מפגינים נפגעו מפיצוץ רימון הלם בהפגנה בירושלים ופונו לבית חולים
רימוני הלם שהתפוצצו ב"צומת מרן" בירושלים בסיומה של הפגנת הפלג הירושלמי פגעו בלפחות שני מפגינים, שפונו לקבלת טיפול בבית החולים. אחד מהם נפצע בינוני, והשני נפגע בעינו | המשטרה: שלושה מפגינים נעצרו בבני ברק (חרדים)קובי ישראל
שתי משפחות יהודיות ניצלו במתקפת הטילים הקשה; 22 הרוגים בעיר
במתקפת טילים קטלנית על העיר פרילוקי שבצפון אוקראינה נהרגו 22 אזרחים, בהם 5 ילדים • שתי משפחות יהודיות ניצלו בנס למרות נזק כבד לדירותיהן • הרב סילברשטיין, שליח חב"ד בעיר: "אזרחים אוקראינים משלמים בכל יום את מחיר המלחמה הנוראה" (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד בן 4 נפצע בינוני בתאונת קורקינט ברמת בית שמש
ילד בן 4 שרכב על קורקינט נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק ונחבל בשדרות האמוראים ברמת בית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה באמבולנס לבית החולים הדסה עין כרם. מצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
עובד נפצע קשה בתאונת עבודה במפעלי בית שאן
גבר בן 47 נפצע במצב קשה בתאונת עבודה במפעלי בית שאן. התאונה אירעה בשעה 16:46, והעובד סבל מחבלה בגפיים. צוותי מד"א במרחב גלבוע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק.קובי רוזן
הפגנות החרדים בירושלים ובבני ברק הסתיימו
הפגנות החרדים בירושלים ובבני ברק הסתיימו לאחר כשעתיים.כיכר השבת
"צמוד, על חודם של קולות": נתניהו חשף לפעילים את מצב הליכוד בסקרים
ראש הממשלה בכנס פעילי הליכוד: 'המחנה השני נשלט על ידי אנשים שעברו טרלול ומדינה פלסטינית' • הדגיש: 'אנחנו על זמן שאול, הבחירות כרגע צמודות' | דברים חריפים נגד היריבים (פוליטי מדיני)קובי ישראל
6 הגיבורים מטיסת פליי דובאי קיבלו אות גבורה; זה מה שהם סיפרו
טלי מנס: "הייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים". צביקה מנס: "מה שדחף אותי קדימה הייתה הזעקה של בנותיי". יניב חיון: "זה כבוד גדול, והאות יתנוסס בבית בגאווה". ד"ר שוטה מוסייב: "באותו יום קרו הרבה ניסים, היינו שרשרת של אנשים שעזרו" (בארץ)דוד הכהן