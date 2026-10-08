טלי מנס: "הייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, עם האנשים הכי נכונים". צביקה מנס: "מה שדחף אותי קדימה הייתה הזעקה של בנותיי". יניב חיון: "זה כבוד גדול, והאות יתנוסס בבית בגאווה". ד"ר שוטה מוסייב: "באותו יום קרו הרבה ניסים, היינו שרשרת של אנשים שעזרו" (בארץ)

דוד הכהן