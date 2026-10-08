מבזקים נוספים
ש"ס בהאשמה חריגה: אלו האנשים שעומדים מאחורי ההפגנות היום
הפצלגה החרדית טענה כי מאחורי מימון הפגנות הפלג הירושלמי היום עומדים אנשי "מחאת קפלן שאליהם חברו גורמים קיצוניים המובילים הפגנות אלימות ומסכנות חיים" | כך הגיבו ב"וועדה להצלת עולם התורה" (חרדים)דניאל הרץ
החות'ים לקחו אחריות על תקיפת שדה תעופה בריאד ויעדים נוספים בסעודיה
הדובר הצבאי של החות'ים הודיע כי כוחותיו תקפו הערב מספר יעדים בסעודיה: שדה התעופה המלך ח'אלד בריאד באמצעות שני טילי שיוט, שדה התעופה נג'ראן בטיל בליסטי, והבסיס האווירי בח'מיס מושיט בטיל בליסטי נוסף. לטענתו, הפגיעות היו מדויקות.קובי אטינגר
צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס - אחד מהם החזיק חטופים ישראלים
צה"ל חיסל השבוע שני מחבלי חמאס בעזה. ביום שני חוסל מחמד מחסן נמר יאזגי, מפקד בגדוד שאטי, שהיה מעורב בהחזקת החטופים אמילי דמארי, רומי גונן ומתן אנגרסט. ביום שלישי חוסל מוחמד פוזי מוחמד עווד גמל, מחבל בגדוד דרג' תופאח. שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרת הפסקת האש. שניהם חוסלו בתקיפות אוויריות מדויקות.ב. ניסני
"המפקד האכזר": חוסל המחבל שהחזיק בחטופות ובחטוף בשבי בעזה
מחמד יאזגי חוסל בתקיפה במרחב העיר עזה • היה מעורב בהחזקת אמילי דמארי, רומי גונן ומתן אנגרסט | מחבל נוסף חוסל בצברה (צבא וביטחון)ב. ניסני
היועמ"שית החזירה את המעצרים וגיוס החרדים למרכז הבחירות - ומי ישלם את המחיר | אולפן ליל שישי
פחות משלושה שבועות לבחירות, הוראת היועמ"שית לחידוש מעצרי תלמידי הישיבות וההפגנות הסוערות החזירו את הסוגיה החרדית למרכז סדר היום הפוליטי • האם דרמת המעצרים תפגע בגוש הימין בכלל ובמפלגות החרדיות בפרט, מה באמת אומרים הסקרים האחרונים והאם עופר וינטר בדרך אל מחוץ לכנסת? • חברי הפאנל יוסי סרגובסקי, אבי וידרמן, אברהם קרויזר ואבי גרינצייג בדיון נרחב באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן (אולפן)אולפן ליל שישי
'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של חג הסוכות
מי סירב לקבל בסוכתו איש ציבור חרדי? | כך הנחנחים חגגו עם יוסי עבדו | מידד טסה שר בסוכת הרב אלבז | הנגיד רובי שראן בכותל | יונתן אוריך נושא דברי חיזוק | מני הולנדר מדהים את דרעי וחושף את האשראי של ביכלר | האדמו"ר הפתיע את הבכיר מיהדות התורה | הצלם קנה באלף דולר פתיחת ההיכל | אבישי אשל ושוואקי בסוכת לבייב | ליפא בארוחה עם ילדיו | שרולי גרין מקפיץ עם "בעקיטשע" | יונתן רזאל רוקד | יניב בן משיח סנדק | בנצי שטיין שר עם בן גביר | חנן בן ארי בהקפות | התמונה הנדירה של גפני | יעקב אשר בהלל מוזיקלי בסוכת הנגיד | וסרלאוף שר עם חיים ישראל | גנץ ושקד מנענעים | ראש העיר שנצפה בנץ בכותל | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
מפגינים נפגעו מפיצוץ רימון הלם בהפגנה בירושלים, בהם ילד כבן 10
רימוני הלם שהתפוצצו ב"צומת מרן" בירושלים בסיומה של הפגנת הפלג הירושלמי פגעו בלפחות שני מפגינים, שפונו לקבלת טיפול בבית החולים. אחד מהם נפצע בינוני, והשני נפגע בעינו | המשטרה: שלושה מפגינים נעצרו בבני ברק (חרדים)קובי ישראל