סמא דמותא? הרב מארה"ב במתקפה חסרת תקדים נגד הרב אלי סטפנסקי

מבזקים נוספים
דילמת ענק: הדיין הבכיר בפסיקה דרמטית; 'מותר להלין את גופת הנרצח כדי לתפוס את הרוצח'
חודש לאחר שנמצא ללא רוח חיים ביער באומן בנסיבות המעוררות חשד כבד לרצח, גופתו של ר' יצחק אלמקייס ז"ל עדיין טרם הובאה לקבורה | המשטרה באוקראינה מוכנה לשחרר את הגופה, אך חברת הבלשים הפרטית דורשת להמשיך בחקירה | בעקבות כך, פנה עסקן זק"א בשאלה דרמטית אל הגאון רבי חיים יוסף דוד וייס, דומ"ץ סאטמאר באנטוורפן, שפסק להלכה: מותר להלין את המת לצורך לכידת הרוצח | פסק ההלכה המלא (חרדים)חיים רוזנבוים
באולפן חדשות 12: כשישי כהן לא הסכים לשתוק
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן 'חדשות 12' והתייחס לסערת הפגנות 'הפלג' בעקובת מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סוער סביב הכללת הציבור החרדי | הבוקר התראיין ישי כהן לתוכניתה בוקר של 'קשת 12' והתייחס שוב להכללות • צפו (חרדים)יאיר טוקר
תאונה קטלנית בכביש 458: נהג בן 35 נהרג בהתנגשות עם אוטובוס
נהג רכב נהרג הבוקר בהתנגשות עם אוטובוס בכביש 458 • צוותי החירום קבעו את מותו בזירה | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)דוד הכהן
הקבצנים בכבישים? שב"חים | המעצר - וחשיפת מקום המסתור
פעילות ממוקדת של משטרה ומג"ב באזור נצרת • עשרות שוהים בלתי חוקיים נתפסו בצמתים ובמבנים נטושים | בתוכם קטינים רבים מתחת לגיל 12 (משטרה)דוד הכהן
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בג'וליס
גבר כבן 50 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-3.5 מטרים באתר בנייה בג'וליס. האירוע התרחש בשעה 08:56 בבוקר. צוותי מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי בשל חבלות בגב ובראש ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה.קובי רוזן
הפנטגון הכין תוכניות לתקיפה באיראן — טראמפ מהסס
הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון הכין, בהוראת טראמפ, אפשרויות לחידוש לחימה נרחבת נגד איראן. התוכניות כוללות קמפיין קצר ואינטנסיבי של כשלושה ימים נגד ארסנל הטילים והכטב"מים, מתקני אנרגיה ואתרים צבאיים נוספים, כולל מפקדות. בצד האיראני: נשים איראניות (אזרחיות) עוברות הכשרה לירי במקלעי נ"מ.קובי אטינגר
נהג מונית בן 30 נהרג בתאונה עם אוטובוס בכביש 458
נהג מונית כבן 30 נהרג בתאונת דרכים קשה בכביש 458 סמוך לצומת מכמש. התאונה אירעה בין מונית לאוטובוס. חובשי איחוד הצלה קבעו את מותו של נהג המונית בזירה עקב פציעות קשות. נהג האוטובוס נפצע באורח קל וקיבל טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
פיצוץ מטען חבלה בקריית מלאכי — נזק למבנה, אין נפגעים
משטרת ישראל פתחה הלילה בחקירה לאחר פיצוץ מטען חבלה סמוך לבית מגורים בקריית מלאכי. הפיצוץ גרם לנזק במקום, אך לא היו נפגעים. החשד הוא שהרקע לאירוע פלילי. חבלני המשטרה וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה לאיסוף ראיות. מפקד מרחב לכיש, ניצב משנה אליהו שמול, קיים הערכת מצב והטיל את החקירה על היחידה המרכזית לכיש.קובי רוזן