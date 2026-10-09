לאחר שמאות אברכים קיימו סדר לימוד ותפילת שחרית בלשכת ראש עיריית מודיעין עילית במחאה על מצוקת בית הכנסת בשכונת גן הדסים, נקבעה פגישה מקצועית בין אדריכלית בית הכנסת לנציגת העירייה • הגבאים הסכימו להמתין עד לאחר הפגישה לבקשת רב העיר, אך מזהירים כי ללא התקדמות ממשית המחאה תימשך (חרדים)

קובי ישראל