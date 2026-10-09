מבזקים נוספים
6 חשודים תקפו ושדדו טלפון נייד בירושלים: המעצר הוארך
קורבן הותקף בטיילת שער יפו ונשדד ממנו טלפון נייד • שוטרי מחוז דוד עצרו 6 חשודים בעקבות סריקות נרחבות | מעצרם הוארך עד 11.10.26 (משטרה)דוד הכהן
המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר
משטרת חיפה חשפה מצבור נשק חריג — שלושה חשודים נעצרו
שוטרי מרחב כרמל חשפו בשכונת הדר בחיפה מצבור אמצעי לחימה חריג הכולל אקדחים תופיים, אקדחי 0.22, אקדחי עט, רובי ציד, רובה חצים, רימון רסס, אבוקות, מחסניות ותחמושת מסוגים שונים. שלושה תושבי העיר נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה.קובי רוזן
שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם נעצרו עם טיל מטאדור צה"לי גנוב
שוהה בלתי חוקי מיהודה ושומרון ושני תושבי שפרעם החזיקו בטיל קטלני שנגנב מצה"ל • תיעדו עצמם אוחזים באמצעי הלחימה | כתבי אישום הוגשו (משטרה)דוד הכהן
הפייטן אלחנן משמרתי חגג בר מצווה לבנו; מי הגיע לאחל?
הפייטן אלחנן משמרתי חגג אמש (חמישי) בר מצווה לבנו מאיר, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה • צפו (ברנז'ה)איציק אוחנה
גוטרמן מגיב למאבק על בית הכנסת במודיעין עילית: נקבעה פגישה עם האדריכלית
לאחר שמאות אברכים קיימו סדר לימוד ותפילת שחרית בלשכת ראש עיריית מודיעין עילית במחאה על מצוקת בית הכנסת בשכונת גן הדסים, נקבעה פגישה מקצועית בין אדריכלית בית הכנסת לנציגת העירייה • הגבאים הסכימו להמתין עד לאחר הפגישה לבקשת רב העיר, אך מזהירים כי ללא התקדמות ממשית המחאה תימשך (חרדים)קובי ישראל
זוג רוכבי אופנוע נפגעו בינוני בתאונה בכביש 1
גבר ואישה בני 58 ו-57 שרכבו יחדיו על אופנוע נפצעו באורח בינוני בתאונה עם רכב בכביש 1 סמוך למחלף מוצא. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ושניהם פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.קובי רוזן
בליל שישי ליד הציון: פדויי השבי בהתוועדות חסידית מרגשת
שורדי השבי אליה כהן ועומר שם טוב הגיעו לציון הרבי מליובאוויטש • השתתפו בהתוועדות חסידית עם הרב מאיר שור ותלמידי התמימים | 'צמאה לך נפשי' (חסידים ואנ"ש)איציק אוחנה