נהג משאית בן 62 נפצע בינוני בהתהפכות רכבו בכביש 2

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צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי ברצועת עזה
צה"ל חיסל אתמול שלושה מחבלים מארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה בתקיפות אוויריות. בין החוסלים: חסאם אבו אלעטא, מפקד במחלקה הרקטית של הג'יהאד האסלאמי; מגדי אלאיובי, מחבל בג'יהאד האסלאמי; ומחמד אג'א, מפקד פלוגה בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעלו לשיקום יכולות הארגונים תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.ב. ניסני
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פלסטיני שיבח את טבח ה-7 באוקטובר: "הזיכרון יישאר כל עוד יש בלב דופק"
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"אבק קדוש": למה נתניהו וסמוטריץ' קיבלו בקבוקי ויסקי מלאים אבק?
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המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר