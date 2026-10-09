צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וגא"פ שקידמו מתווי טרור ברצועה

צה"ל תקף אתמול (חמישי) במרחב רצועת עזה וחיסל שלושה מחבלים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ, שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. המחבלים חוסלו בתקיפות מהאוויר במרחבי העיר עזה ואלפרקאן.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבלים שחוסלו הם: חסאם וליד חסן אבו אלעטא - מפקד במחלקה הרקטית בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ, חוסל בעיר עזה מגדי מעין יוסף אלאיובי - מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ, חוסל בעיר עזה "המפקד האכזר": חוסל המחבל שהחזיק בחטופות ובחטוף בשבי בעזה ב. ניסני | 08.10.26 מחמד אג'א - מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל במרחב אלפרקאן בעת האחרונה פעלו המחבלים לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. פעילותם זו נעשתה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לארגוני הטרור ברצועה.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08 ( צילום: דובר צה"ל )

התקיפות בוצעו במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו המחבלים על כוחות צה"ל והאזרחים הישראלים. טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על מדינת ישראל ואזרחיה.

החיסולים מצטרפים לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בחודשים האחרונים נגד מפקדי ומחבלי ארגוני הטרור ברצועת עזה. בין היתר, חיסל צה"ל בתחילת השבוע את מחמד יאזגי, מפקד בגדוד שאטי של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים ישראלים, וכן את אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר.