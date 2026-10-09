מבזקים נוספים
צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי ברצועת עזה
צה"ל חיסל אתמול שלושה מחבלים מארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה בתקיפות אוויריות. בין החוסלים: חסאם אבו אלעטא, מפקד במחלקה הרקטית של הג'יהאד האסלאמי; מגדי אלאיובי, מחבל בג'יהאד האסלאמי; ומחמד אג'א, מפקד פלוגה בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעלו לשיקום יכולות הארגונים תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.ב. ניסני
נהג משאית בן 62 נפצע בינוני בהתהפכות רכבו בכביש 2
נהג משאית כבן 62 נפצע באורח בינוני בתאונה בכביש 2 סמוך לכניסה לחיפה. המשאית התהפכה, והנהג נחבל בגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, וכוחות כיבוי פעלו במקום עקב אופי התאונה.קובי רוזן
זכתה בנובל לשלום - אחרי שהאשימה את ישראל ברצח עם
ועדת הבחירה באוסלו הכריזה על פילאי כזוכת פרס נובל לשלום • המשפטנית הדרום-אפריקאית עמדה בראש ועדת חקירה שפרסמה דוח המאשים את ישראל ברצח עם | התגובה הישראלית החריפה (בעולם)יוסי נכטיגל
"למה לא התפטרת?": אם שכולה שאלה את בנט על מירי רגב - ותקפה
בכנס בחירות במודיעין, אם של אילן בר שלום ז"ל תקפה את בנט על אחריותו כשר החינוך • העימות החל בשאלה על מירי רגב והסתיים בהאשמות קשות | "אתה משקר" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
הסוקר מסביר את הנתונים: משהו עמוק יותר קורה מעל ומתחת לפני השטח
בלי שינויים משמעותיים בין הגושים, עם תזוזות פנימיות | צוריאל שרון מסביר מה קורה במפה הפוליטית, 18 יום לבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת
"אבק קדוש": למה נתניהו וסמוטריץ' קיבלו בקבוקי ויסקי מלאים אבק?
בני זוג מיישוב חדש העניקו לראש הממשלה ולשר האוצר בקבוקים יוקרתיים עם אבק מההתיישבות • המחווה עוררה התלהבות באולם | "אין עוד מדינה בעולם שרה"מ מתרגש לקבל אבק" (פוליטי מדיני)כיכר השבת
6 חשודים תקפו ושדדו טלפון נייד בירושלים: המעצר הוארך
קורבן הותקף בטיילת שער יפו ונשדד ממנו טלפון נייד • שוטרי מחוז דוד עצרו 6 חשודים בעקבות סריקות נרחבות | מעצרם הוארך עד 11.10.26 (משטרה)דוד הכהן
המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר