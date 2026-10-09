"למה לא התפטרת?": אם שכולה שאלה את בנט על מירי רגב - ותקפה

מבזקים נוספים
הסוקר מסביר את הנתונים: משהו עמוק יותר קורה מעל ומתחת לפני השטח
בלי שינויים משמעותיים בין הגושים, עם תזוזות פנימיות | צוריאל שרון מסביר מה קורה במפה הפוליטית, 18 יום לבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת
פלסטיני שיבח את טבח ה-7 באוקטובר: "הזיכרון יישאר כל עוד יש בלב דופק"
תושב דיר צאמת בשנות ה-20 לחייו פרסם סרטון מאדיר את מתקפת הטרור • בכיתוב: "הזיכרון לא נמחה מזיכרוננו" | נעצר ע"י יחידת 'חץ יהודה' (משטרה)דוד הכהן
"אבק קדוש": למה נתניהו וסמוטריץ' קיבלו בקבוקי ויסקי מלאים אבק?
בני זוג מיישוב חדש העניקו לראש הממשלה ולשר האוצר בקבוקים יוקרתיים עם אבק מההתיישבות • המחווה עוררה התלהבות באולם | "אין עוד מדינה בעולם שרה"מ מתרגש לקבל אבק" (פוליטי מדיני)כיכר השבת
6 חשודים תקפו ושדדו טלפון נייד בירושלים: המעצר הוארך
קורבן הותקף בטיילת שער יפו ונשדד ממנו טלפון נייד • שוטרי מחוז דוד עצרו 6 חשודים בעקבות סריקות נרחבות | מעצרם הוארך עד 11.10.26 (משטרה)דוד הכהן
המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: המשיך את סעודה שלישית לתוך ראש חודש - כיצד יברך? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר
משטרת חיפה חשפה מצבור נשק חריג — שלושה חשודים נעצרו
שוטרי מרחב כרמל חשפו בשכונת הדר בחיפה מצבור אמצעי לחימה חריג הכולל אקדחים תופיים, אקדחי 0.22, אקדחי עט, רובי ציד, רובה חצים, רימון רסס, אבוקות, מחסניות ותחמושת מסוגים שונים. שלושה תושבי העיר נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה.קובי רוזן
שוהה בלתי חוקי ושני תושבי שפרעם נעצרו עם טיל מטאדור צה"לי גנוב
שוהה בלתי חוקי מיהודה ושומרון ושני תושבי שפרעם החזיקו בטיל קטלני שנגנב מצה"ל • תיעדו עצמם אוחזים באמצעי הלחימה | כתבי אישום הוגשו (משטרה)דוד הכהן
הפייטן אלחנן משמרתי חגג בר מצווה לבנו; מי הגיע לאחל?
הפייטן אלחנן משמרתי חגג אמש (חמישי) בר מצווה לבנו מאיר, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה • צפו (ברנז'ה)איציק אוחנה