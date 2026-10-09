צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וגא"פ שקידמו מתווי טרור ברצועה

מבזקים נוספים
מגל מתנצל בפני משפחת ביבס: 'לא הייתה לי כוונה לפגוע'
מגיש 'הפטריוטים' נפגש עם דוד ובן דוד של שירי ביבס • הודה כי פגע במשפחות אך טען שהדברים הוצאו מהקשרם | 'זה יצא רע מאוד' (חדשות)יאיר טוקר
הילד לא הקשיב, הגננת נשכה אותו: זה העונש המביך שנגזר עליה
גננת מחליפה מחדרה נשכה ילד בזרועו לאחר שניסתה להשתיקו. למרות חומרת המעשה, בית המשפט גזר עליה שני חודשי עבודות שירות בלבד, והסביר מדוע (משפט)משה כהן
פשיטה חסרת תקדים: רשויות תאילנד פשטו על בתי חב"ד בבנגקוק | החשדות - ותגובת השליח
עשרה גופי אכיפה פשטו על קרן חב"ד ואגודת יהודי תאילנד |מטרת החקירה היא להתחקות אחר מה שהרשויות מגדירות כ"רשת עסקים ונכסים הקשורה לאזרחים ישראלים", תוך חשד לביצוע עבירות על חוקי הבעלות הזרה | שליח חב"ד המקומי, הרב נחמיה וילהלם מרגיע - ומבהיר: "אין לנו מה להסתיר" (חרדים)נחמן שטרנהרץ
צה"ל חיסל 3 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי ברצועת עזה
צה"ל חיסל אתמול שלושה מחבלים מארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה בתקיפות אוויריות. בין החוסלים: חסאם אבו אלעטא, מפקד במחלקה הרקטית של הג'יהאד האסלאמי; מגדי אלאיובי, מחבל בג'יהאד האסלאמי; ומחמד אג'א, מפקד פלוגה בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים קידמו לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ופעלו לשיקום יכולות הארגונים תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.ב. ניסני
נהג משאית בן 62 נפצע בינוני בהתהפכות רכבו בכביש 2
נהג משאית כבן 62 נפצע באורח בינוני בתאונה בכביש 2 סמוך לכניסה לחיפה. המשאית התהפכה, והנהג נחבל בגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, וכוחות כיבוי פעלו במקום עקב אופי התאונה.קובי רוזן
זכתה בנובל לשלום - אחרי שהאשימה את ישראל ברצח עם
ועדת הבחירה באוסלו הכריזה על פילאי כזוכת פרס נובל לשלום • המשפטנית הדרום-אפריקאית עמדה בראש ועדת חקירה שפרסמה דוח המאשים את ישראל ברצח עם | התגובה הישראלית החריפה (בעולם)יוסי נכטיגל
"למה לא התפטרת?": אם שכולה שאלה את בנט על מירי רגב - ותקפה
בכנס בחירות במודיעין, אם של אילן בר שלום ז"ל תקפה את בנט על אחריותו כשר החינוך • העימות החל בשאלה על מירי רגב והסתיים בהאשמות קשות | "אתה משקר" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
הסוקר מסביר את הנתונים: משהו עמוק יותר קורה מעל ומתחת לפני השטח
בלי שינויים משמעותיים בין הגושים, עם תזוזות פנימיות | צוריאל שרון מסביר מה קורה במפה הפוליטית, 18 יום לבחירות (פוליטי מדיני)כיכר השבת