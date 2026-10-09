הילד לא הקשיב, הגננת נשכה אותו: זה העונש המביך שנגזר עליה

עשרה גופי אכיפה פשטו על קרן חב"ד ואגודת יהודי תאילנד |מטרת החקירה היא להתחקות אחר מה שהרשויות מגדירות כ"רשת עסקים ונכסים הקשורה לאזרחים ישראלים", תוך חשד לביצוע עבירות על חוקי הבעלות הזרה | שליח חב"ד המקומי, הרב נחמיה וילהלם מרגיע - ומבהיר: "אין לנו מה להסתיר" (חרדים)

נחמן שטרנהרץ