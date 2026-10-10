מבזקים נוספים
צעיר נפצע בינוני מאלימות בבני ברק
צעיר בן 25 נפצע בינוני בראשו ברחוב אלישע בבני ברק במהלך אירוע אלימות בליל שבת. לפי תורן השבת של איחוד הצלה יהודה ג'יבלי, הצעיר נפגע מחפץ שהושלך עליו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני.קובי רוזן
צה"ל חיסל מחבלי נוח'בה ומפקד נ"ט של גא"פ ברצועת עזה
צה"ל תקף ביממה האחרונה מספר מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה בעיר עזה חוסלו מחבלי נוח'בה מחמאס: מעאד מאזן חמזה חסונה ומחמד ריאד חדר ארחים. בתקיפה נוספת במרחב דראג' תופאח שבצפון הרצועה חוסל מוחמד וליד סעדי נחאלה, מפקד במערך הנ"ט של גא"פ. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים ופעלו לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בתקיפות נעשה שימוש בחימוש מדויק וננקטו צעדים לצמצום פגיעה באזרחים.ב. ניסני
וינטר: אמשיך במירוץ עד הסוף ללא קשר לסקרים
אלי וינטר הצהיר כי ימשיך במירוץ לראשות הממשלה עד הסוף, ללא קשר לתוצאות הסקרים.כיכר השבת
קו אדום בבני ברק: צעיר נפצע בינוני מאירוע אלימות בליל שבת
תופעת האלימות והתקהלויות נוער השוליים ברחובות העיר בלילי שבתות הגיעה לשיא חמור בליל שבת האחרון, כאשר צעיר כבן 25 נפגע בראשו מחפץ שהושלך לעברו ופונה במצב בינוני לבית החולים (בארץ)חזקי שטרן
בני גנץ מכריז רשמית: "אני רץ עד הסוף, מי שטוען שאני שורף קולות - משקר ומפחד"
יו"ר כחול לבן תוקף את שני הגושים שמתנגדים לאחדות • 'אנחנו בדרך לאסון - חייבים להציל את המדינה' | מסרב לפרוש ומצהיר שירוץ עד הסוף (פוליטי מדיני)דוד הכהן
נעצרו שני חשודים בעימות אלים בכפר סבא על רקע מקום חנייה
משטרת ישראל עצרה שני חשודים (תושבי קדימה-צורן, בני 20 ו-60) בחשד למעורבות בעימות אלים בכפר סבא. הסכסוך התפתח על רקע מקום חנייה, ובמהלכו על פי החשד איים אחד המעורבים באמצעות נשק. באירוע לא היו נפגעים. שוטרי תחנת כפר סבא פתחו בחקירה עם קבלת הדיווח, אספו ממצאים וביצעו סריקות שהובילו למעצר החשודים.קובי רוזן
תקיפה חריגה: חוסל מחבל סורי שקידם טרור בהכוונת איראן בגבול סוריה-לבנון
יוסף עלי אלחסון חוסל בתקיפה אווירית • קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים | פרטים מהפעילות בדרום סוריה (צבא וביטחון)ב. ניסני