מבזקים נוספים
במעמד אלפים; כך נפדה החמור בלונדון
אלפים מתושבי לונדון, ובראשם אדמו"רים ורבנים נהרו לחזות במצווה הנדירה של פדיון פטר חמור | המעמד אורגנה ע"י קהילת סאטמר | את החמור עבור קיום המצווה רכש הנגיד החשוב ר' חיים בנדיקט | דודי בראון מגיש תיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
אופס, שכחתי משהו: נהג רכב חשמלי גילה את טעותו מעט מאוחר מדי | צפו
נהג רכב חשמלי בסין שכח לנתק את כבל הטעינה ויצא לדרך, כשהעמדה נגררת אחריו | התיעוד החריג הופץ ברשת ועורר תגובות (מעניין)אריה רוזן
277 עבירות ב-3 חודשים: העונש שנגזר על הסייעת המתעללת
בית המשפט המחוזי גזר עשר שנות מאסר על סייעת מגן ילדים בהוד השרון שהתעללה בשמונה פעוטות | השופטת פנתה להורים שנשאו רגשות אשם: "לא יכולתם לדעת" (משפט)משה כהן
העצם החשוד שחדר מלבנון לישראל והקפיץ את הצבא - נעלם ועדיין לא זוהה | צפו
עצם בלתי מזוהה חדר מלבנון לישראל לפני למעלה מ-13 שעות, צה"ל הקפיץ כוחות גדולים לסרוק אחריו לצד מסוקים - אך עד כה עדיין לא ברור מהו העצם שחדר לישראל ותועד במצלמות האבטחה (צבא)ב. ניסני
גבלס מוחא כפיים: ישראל וטראמפ במתקפה חריפה על כלת הנובל
פרס נובל לשלום שהוענק לנווי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה של האו״ם שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, הצית עימות חריף | משרד החוץ הישראלי שלף את אחד הדימויים הקשים ביותר, וגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא חסך במילים (חדשות בעולם)דני שפיץ
האם מותר לנגן בכלי נגינה בתפילה ובהלל? • צפו
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר לנגן בכלי נגינה בתפילה ובהלל? • צפו (יהדות)כיכר השבת
גבלס מוחא כפיים: ישראל וטראמפ במתקפה חריפה על כלת הנובל
פרס נובל לשלום שהוענק לנווי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה של האו״ם שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה, הצית עימות חריף | משרד החוץ הישראלי שלף את אחד הדימויים הקשים ביותר, וגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא חסך במילים (חדשות בעולם)דני שפיץ
הולכת רגל בת 70 נפגעה מרכב ביבנה ופונתה במצב בינוני
הולכת רגל כבת 70 נפגעה הבוקר (שעה 08:09) מרכב סמוך לשדרות העצמאות ביבנה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים קפלן במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן