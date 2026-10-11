עצם בלתי מזוהה חדר מלבנון לישראל לפני למעלה מ-13 שעות, צה"ל הקפיץ כוחות גדולים לסרוק אחריו לצד מסוקים - אך עד כה עדיין לא ברור מהו העצם שחדר לישראל ותועד במצלמות האבטחה (צבא)

ב. ניסני