במעמד אלפים; כך נפדה החמור בלונדון

מבזקים נוספים
מנדלבליט תוקף את העיתונאית איילה חסון: היא תקפה אותי מילולית
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר התעמת עם איילה חסון וכנרת בראשי בעת שהגיע להעיד במשפט נתניהו | לאחר שסירב להשיב לשאלותיהן, טען בבית המשפט כי חסון תקפה אותו מילולית (משפט)כיכר השבת
היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע לבית המשפט והתעמת עם הנוכחים: "אני לא חייב לכם תשובה"
במהלך הגעתו לבית המשפט להעיד במשפט נתניהו, איילה חסון, כנרת בראשי ונוכחים נוספים דרשו מאביחי מנדלבליט להתייחס לטענות על תיק השוחד נגד נתניהו | היועמ"ש לשעבר פנה לאנשי משמר בתי המשפט וביקש שיתערבו וסירב להשיב (חוק ומשפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
ארה"ב השביתה ספינת מטען שניסתה לשבור מצור על איראן
מטוס קרב אמריקאי השבית באמצעות ירי מדויק את ספינת המטען Ocean Molica במפרץ עומאן. הספינה יצאה מנמל איראני וניסתה לשבור את המצור, אך לא צייתה להנחיות ולקריאות לעצור. פיקוד מרכז של ארה"ב ביצע את התקיפה לאכיפת המצור.קובי אטינגר
אביחי מנדלבליט מגיע להעיד במשפט נתניהו: אלו השאלות שמחכות לו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט יעלה לדוכן העדים לבקשת סנגורי ראש הממשלה | במוקד העדות: אישורי החקירה נגד נתניהו ותרגיל החקירה שהופעל נגד ניר חפץ (משפט)משה כהן
חשד: ח"כ קרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד בטרור להימלט
במשטרה חושדים כי ח"כ יצחק קרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית איתיאל ניימן סייעו לחשוד בטרור יהודי להימלט מניידת משטרה במצפה יריחו ותקפו שוטרים. במהלך העימות נשבר אפו של שוטר. השר בן גביר הגיע למקום לאחר מכן והטיח באחד השוטרים האשמות על אלימות כלפי המתנחלים.כיכר השבת
17 שוהים בלתי חוקיים נתפסו באזור תרקומיא לאחר ניסיון חדירה
אמש התקבל דיווח על חשודים שניסו לחצות את גדר המערכת באזור מעבר תרקומיא. לוחמי מג"ב דרום וכוחות צה"ל ערכו סריקות רגליות נרחבות בכרמי הגפנים במטה יהודה בסיוע רחפן. במהלך הסריקות אותרו 17 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בשטח החקלאי, והם הועברו להמשך טיפול צה"ל.קובי רוזן
בסיום הסעודה בווילאמסבורג; החסידים זכו לחבוש את הכובע של בעל ההילולא
אלפים מתושבי וויליאמסבורג התכנסו בשבוע שעבר לסעודת הילולא לזכרו של הרה"ק מריבניץ זי"ע, אשר בחיי חיותו היווה קרן אור על הדור האחרון | הסעודה נערכה בהיכל בית המדרש 'אור החיים' שנבנה לזכרו, ובמעמד נשאו דברים ונאמו חשובי הרבנים ומשמשיו בקודש, שהרחיבו על דמותו היוקדת של עמוד האש אשר הלך לפני המחנה להאיר להם את הדרך | בסיום הסעודה עברו המשתתפים לפני שולחן הכבוד, שם זכו לחבוש לרגע קט על ראשם את הכובע של בעל ההילולא זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים