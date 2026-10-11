מבזקים נוספים
האם אתם מכירים את הגור המתוק קובוסי המים? | סימן הלב על האף שריגש את כולם
גור קובוס מים זכר נולד בספארי ברמת גן עם סימן בצורת לב על אפו • עבר בהצלחה את החודשים הראשונים והרגישים לחייו | המראה המיוחד ממשיך לרגש (מעניין)מישאל לוי
צמד שודדים התחרטו על הרגע שבו השליח פתח את התיק
השליח הבחין בשני החשודים מתקרבים אליו במהלך מסירת הזמנה לילית, והפך את המפגש לעימות אלים שתועד במצלמת אבטחה (חדשות בעולם)דני שפיץ
היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט הגיע לבית המשפט והתעמת עם הנוכחים: "אני לא חייב לכם תשובה"
במהלך הגעתו לבית המשפט להעיד במשפט נתניהו, איילה חסון, כנרת בראשי ונוכחים נוספים דרשו מאביחי מנדלבליט להתייחס לטענות על תיק השוחד נגד נתניהו | היועמ"ש לשעבר פנה לאנשי משמר בתי המשפט וביקש שיתערבו וסירב להשיב (חוק ומשפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
ארה"ב השביתה ספינת מטען שניסתה לשבור מצור על איראן
מטוס קרב אמריקאי השבית באמצעות ירי מדויק את ספינת המטען Ocean Molica במפרץ עומאן. הספינה יצאה מנמל איראני וניסתה לשבור את המצור, אך לא צייתה להנחיות ולקריאות לעצור. פיקוד מרכז של ארה"ב ביצע את התקיפה לאכיפת המצור.קובי אטינגר
אביחי מנדלבליט מגיע להעיד במשפט נתניהו: אלו השאלות שמחכות לו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט יעלה לדוכן העדים לבקשת סנגורי ראש הממשלה | במוקד העדות: אישורי החקירה נגד נתניהו ותרגיל החקירה שהופעל נגד ניר חפץ (משפט)משה כהן
חשד: ח"כ קרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית סייעו לחשוד בטרור להימלט
במשטרה חושדים כי ח"כ יצחק קרויזר ומנכ"ל עוצמה יהודית איתיאל ניימן סייעו לחשוד בטרור יהודי להימלט מניידת משטרה במצפה יריחו ותקפו שוטרים. במהלך העימות נשבר אפו של שוטר. השר בן גביר הגיע למקום לאחר מכן והטיח באחד השוטרים האשמות על אלימות כלפי המתנחלים.כיכר השבת
17 שוהים בלתי חוקיים נתפסו באזור תרקומיא לאחר ניסיון חדירה
אמש התקבל דיווח על חשודים שניסו לחצות את גדר המערכת באזור מעבר תרקומיא. לוחמי מג"ב דרום וכוחות צה"ל ערכו סריקות רגליות נרחבות בכרמי הגפנים במטה יהודה בסיוע רחפן. במהלך הסריקות אותרו 17 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו בשטח החקלאי, והם הועברו להמשך טיפול צה"ל.קובי רוזן